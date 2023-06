Superman Legacy : David Corenswet et Rachel Brosnahan seront Clark Kent et Lois Lane

Superman: Legacy, le film de DC Studios par James Gunn, a trouvé son Clark Kent et sa Lois Lane : ils seront incarnés par David Corenswet et Rachel Brosnahan. Ils succèdent ainsi à Henry Cavill et Amy Adams.

La décision a été prise après que les deux acteurs ont été parmi les quelques personnes sélectionnées pour faire des essais devant les coprésidents de DC, Peter Safran et James Gunn (qui réalise le film), en costume pour les rôles. Les autres acteurs pour le rôle de Clark Kent/Superman étaient Nicholas Hoult et Tom Brittney. Pour ce qui était de Lois Lane, c’était Emma Mackey et Phoebe Dynevor.

Le processus de casting de Superman: Legacy s’est poursuivi pendant des mois, Peter Safran et James Gunn souhaitant mener une recherche approfondie pour trouver les nouveaux protagonistes de cette nouvelle franchise. Les deux rôles étant désormais verrouillés, James Gunn va maintenant chercher un acteur pour incarner Lex Luthor, l’ennemi juré de Superman, ainsi que d’autres personnages secondaires comme Jimmy Olsen, l’ami de Clark Kent.

Superman: Legacy a déjà une date de sortie, ce sera le 9 juillet 2025 au cinéma. Le film a été annoncé plus tôt cette année lorsque James Gunn a présenté son plan pour la première phase du nouveau DC (DCEU). Le film Superman est au premier plan en tant que projet qui aiderait à lancer cette stratégie. La présentation incluait également des plans pour un nouveau film sur Batman, Batman : The Brave and the Bold, dont la réalisation a récemment été confiée à Andy Muschietti.