Le top 10 des séries les plus piratées en 2025, Stranger Things est en tête
Geekeries et Insolite

Le top 10 des séries les plus piratées en 2025, Stranger Things est en tête

26 Déc. 2025 • 9:23
0

Quelles ont été les séries plus piratées tout au long de l’année 2025 ? Le classement est désormais connu et Stranger Things est à la première place.

Stranger Things Saison 5

Stranger Things est la série la plus piratée de 2025

La saison 5 de Stranger Things est en cours de diffusion sur Netflix. Le volume 1 a fait ses débuts le 27 novembre avec quatre épisodes. Le volume 2 débute aujourd’hui même (26 décembre) avec trois épisodes. Il faudra attendre le 1er janvier 2026 pour avoir le droit au volume final qui correspondra au dernier épisode de la saison et de la série, étant donné que la saison 5 vient conclure le récit.

Cette première place n’est pas vraiment une première place, sachant que Stranger Things est une série très populaire. La série a cartonné sur Netflix et c’est la même chose du côté des pirates.

Voici le top 10 des séries les plus piratées tout au long de 2025 :

  1. Stranger Things (Netflix)
  2. Squid Game (Netflix)
  3. The Last of Us (HBO Max)
  4. Severance (Apple TV)
  5. Andor (Disney+)
  6. Reacher (Amazon Prime Video)
  7. Silo (Apple TV)
  8. Pluribus (Apple TV)
  9. Mercredi (Netflix)
  10. Alien: Earth (Disney+)

Comme nous pouvons le voir, il y a trois séries Netflix dans le classement, dont deux qui sont sur le podium. Apple TV a également trois séries ici. HBO Max, Amazon Prime Video et Disney+ ont chacun une seule série.

Comme chaque année, le classement des séries les plus piratées est établi par TorrentFreak. Le site se repose sur les données venant des torrents. Il est donc important de noter que les données des sites de streaming illégaux ne sont pas prises en compte ici, tout comme celles des sites de torrents privés ou des sites de téléchargements. Cela s’explique par le fait que les sites en question ne donnent pas accès à leurs données.

