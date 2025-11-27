TENDANCES
KultureGeek Geekeries et Insolite Netflix a crashé pour le lancement de Stranger Things saison 5
Geekeries et Insolite

Netflix a crashé pour le lancement de Stranger Things saison 5

27 Nov. 2025 • 15:54
0

Le lancement de la saison 5 de Stranger Things ce 27 novembre 2025 a tourné court pour des dizaines de milliers d’abonnés de Netflix. La plateforme de streaming a cessé de fonctionner, précisément au moment de la mise en ligne des nouveaux épisodes de sa série phare.

Stranger Things Saison 5

Un crash de Netflix malgré 30 % de bande passante supplémentaire

Il y a une ironie dans l’histoire. Ross Duffer, co-créateur de la série, avait pourtant affirmé sur Instagram que Netflix avait « augmenté la bande passante de 30 % pour éviter un crash ». Cette précaution technique n’aura pas suffi face à l’afflux massif de spectateurs.

Au lieu de découvrir le début de l’ultime saison, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés face à un message d’erreur frustrant : « Quelque chose s’est mal passé. Désolé, nous rencontrons des problèmes avec votre demande. Vous trouverez beaucoup de choses à explorer sur la page d’accueil ».

Si le service est désormais rétabli pour la majorité des comptes, des bugs persistent pour certains. Un porte-parole du groupe a tenté de minimiser l’incident auprès de Variety, déclarant que « certains membres ont brièvement rencontré un problème de streaming sur les appareils TV, mais le service a été rétabli pour tous les comptes en cinq minutes ».

Une histoire de pannes à répétition pour le géant du streaming

Cet incident n’est pas une première pour Netflix qui semble peiner à gérer les pics de trafic extrêmes liés à sa série Stranger Things. En juillet 2022 déjà, la plateforme était devenue indisponible lors de la sortie des deux derniers épisodes de la saison 4. Plus récemment, des pannes similaires ont été signalées lors du combat entre Mike Tyson et Jake Paul, l’un des premiers événements diffusés en direct par le service.

L’engouement pour cette saison finale est sans précédent. Hier, l’intégralité des saisons précédentes de la série s’est hissée dans le classement des 10 programmes les plus regardés sur la plateforme, une performance jamais vue pour une seule et même production.

Ce bug survient après une attente de plus de trois ans depuis le final de la saison 4. Cette première salve d’épisodes de la saison 5 plonge les enfants de Hawkins dans une lutte désespérée pour traquer et tuer le monstrueux Vecna. L’intrigue prend place dans une ville désormais sous quarantaine militaire, alors que le personnage d’Eleven (Onze) doit se cacher des autorités.

