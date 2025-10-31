Netflix veut racheter Warner Bros et prépare son offre

Netflix envisage sérieusement une offre pour racheter les activités de studio et de streaming (HBO Max) de Warner Bros Discovery. Selon Reuters, Netflix a mandaté des conseillers et étudie les finances de Warner Bros Discovery, manifestant un intérêt stratégique majeur pour des franchises iconiques et le prestigieux catalogue de HBO.

Netflix s’organise pour une acquisition ciblée

Pour évaluer une offre potentielle, Netflix a engagé la banque d’investissement Moelis & Co, qui a notamment conseillé Skydance Media lors de son rachat de Paramount. Cette démarche est confirmée par l’accès accordé à Netflix à la « data room » de Warner Bros Discovery, qui renferme toutes les données financières nécessaires à la formulation d’une proposition.

L’opération vise avant tout des contenus stratégiques. En cas de succès, Netflix prendrait le contrôle des univers très populaires de Harry Potter et DC Comics. L’acquisition inclurait également le prolifique studio de télévision de Warner Bros, qui produit déjà des succès pour la plateforme comme You et Maid, ainsi que la chaîne HBO et son service de streaming HBO Max, synonymes de séries primées et de nouveaux abonnés.

Bien que Ted Sarandos, patron de Netflix, ait récemment rappelé que le service de streaming est traditionnellement portée sur la création que le rachat d’autres groupes, il a précisé que l’entreprise évaluait les acquisitions si elles renforçaient considérablement son offre. Cette offre potentielle semble correspondre à ce critère. Il a cependant été très clair sur le périmètre d’une telle transaction, excluant les chaînes de télévision traditionnelles de Warner Bros Discovery comme CNN ou TNT. « Nous avons été très clairs par le passé que nous n’avons aucun intérêt à posséder des réseaux médiatiques traditionnels », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de changement à ce sujet ».

Une manœuvre dans un contexte de consolidation

L’intérêt de Netflix survient alors que Warner Bros Discovery réévalue son propre avenir. La semaine dernière, le conseil d’administration du groupe a commencé à étudier ses options stratégiques après avoir reçu trois offres non sollicitées de la part de Paramount Skydance. Warner Bros Discovery doit maintenant choisir entre son projet initial de scission, qui séparerait les studios et HBO de ses activités télévisuelles, et la vente d’une partie ou de la totalité de ses actifs. Netflix se positionne ainsi comme un acheteur sérieux pour ses propriétés les plus précieuses.