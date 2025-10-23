TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La France veut vous taxer lorsque vous téléchargez sur Netflix, Spotify, YouTube et autres
Internet

La France veut vous taxer lorsque vous téléchargez sur Netflix, Spotify, YouTube et autres

23 Oct. 2025 • 20:38
8

Le gouvernement français défend activement l’idée d’instaurer une nouvelle taxe qui viserait directement les téléchargements hors ligne effectués sur les plateformes de streaming comme Netflix, Spotify, Disney+, YouTube et autres. Ce projet, s’il aboutit, créerait une forme de double imposition pour les Français au nom de la rémunération pour la copie privée.

Services Streaming Musical Musique Spotify Apple Music Deezer Logos Icones

Non pas une, mais deux taxes

Concrètement, cette mesure viendrait s’ajouter à la redevance pour la copie privée déjà appliquée lors de l’achat d’appareils dotés d’un espace de stockage (smartphones, tablettes, consoles, etc). Celle-ci a rapporté 246 millions d’euros en 2024. Les Français paieraient donc une première fois sur leur appareil, puis une seconde fois sur les contenus qu’ils téléchargent via leurs abonnements afin d’avoir un visionnage hors ligne.

Selon L’Informé, les équipes du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont plaidé en faveur des ayants droit pour mettre en place cette extension de la redevance.

Un projet contrarié par une décision de justice européenne

Cependant, cette ambition française se heurte à un obstacle de taille. Dans le cadre d’une affaire aux Pays-Bas opposant des fabricants d’électronique à l’industrie culturelle, l’avocat général de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un avis qui fragilise l’argumentaire français.

L’avocat général, Maciej Szpunar, a estimé que les fichiers téléchargés depuis les plateformes de streaming ne peuvent pas être considérés comme de véritables copies privées. La raison est simple : ils sont protégés par des DRM (protections numériques) et restent sous le contrôle de la plateforme. Un film téléchargé sur Netflix ou une playlist sur Spotify disparaissent dès que l’abonnement prend fin. L’utilisateur ne possède donc jamais réellement le contenu, ce qui, selon cet avis, rend sa taxation illégitime.

Bien que la France soit le seul pays à avoir soutenu cette mesure dans ce dossier, on peut imaginer que l’exécutif cherchera d’autres moyens de parvenir à ses fins, dans un contexte budgétaire tendu.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente une nouvelle fois ses prix en France

Spotify Icone Logo Internet

Spotify : l’audio sans perte (lossless) est disponible en France

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente ses prix dans quelques pays en Europe (bientôt la France ?)

YouTube Music Internet

YouTube Music veut faire payer l’accès aux paroles

8 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude ajoute une fonction de mémoire pour son chatbot IA

23 Oct. 2025 • 20:58
0 Internet

Anthropic a annoncé la disponibilité d’une fonctionnalité de mémoire dans Claude, à l’instar de ChatGPT et...

Fuite Galaxy S26 Pro

Samsung reporterait la sortie des Galaxy S26

23 Oct. 2025 • 20:07
0 Mobiles / Tablettes

Le lancement des Galaxy S26 de Samsung serait retardé de plusieurs semaines. Cette rumeur suggère que le développement des prochains...

Unitree H1 A

Le robot humanoïde Unitree H2 réalise une spectaculaire démonstration d’agilité

23 Oct. 2025 • 19:26
0 Science

Le spécialiste chinois de la robotique Unitree vient de dévoiler son dernier chef-d’œuvre technologique : le H2 est un robot...

Luna relaunch

Amazon relance son service de cloud gaming Luna… désormais à la gloire des « casual gamers »

23 Oct. 2025 • 19:07
0 Jeux vidéo

Amazon a officiellement relancé Luna, son service de cloud gaming, qui a cette fois été entièrement repensé pour...

Orange Logo

Orange teste 50G-PON pour la fibre à 40 Gb/s sur les Livebox

23 Oct. 2025 • 18:30
0 Internet

Orange a réalisé une démonstration aujourd’hui en testant, en conditions réelles entre Lyon et Marseille, une nouvelle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Apple condamné au Royaume-Uni pour sa commission de 30 %

App Store : Apple condamné au Royaume-Uni pour sa commission de 30 %

23 Oct. 2025 • 19:00

image de l'article Voici les iPhone 18 qui auront les puces A20 et A20 Pro

Voici les iPhone 18 qui auront les puces A20 et A20 Pro

23 Oct. 2025 • 18:08

image de l'article Vimeo améliore son support de l’Apple Vision Pro avec la vidéo 3D

Vimeo améliore son support de l’Apple Vision Pro avec la vidéo 3D

23 Oct. 2025 • 17:40

image de l'article Apple envisage le rachat de Warner Bros pour ses films et séries

Apple envisage le rachat de Warner Bros pour ses films et séries

23 Oct. 2025 • 15:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site