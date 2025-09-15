TENDANCES
Internet

YouTube Music veut faire payer l'accès aux paroles

15 Sep. 2025 • 14:10
1

YouTube Music évolue (ou plutôt, expérimente) en limitant l’accès aux paroles des chansons pour ses utilisateurs gratuits. Cette stratégie vise à pousser vers l’abonnement Premium payant, mais elle rappelle un fiasco chez Spotify. Les premiers retours montrent déjà des signes de mécontentement, alors que la plateforme teste cette mesure depuis quelques jours.

YouTube Music

Des limites qui frustrent les utilisateurs gratuits

Un utilisateur sur Reddit a repéré la nouveauté : après un certain nombre de vues de paroles, l’application affiche un message incitant à passer en Premium. « Vous avez 3 vues restantes. Débloquez les paroles avec Premium », indique le message.

YouTube Music Limitation Paroles Gratuites

Cette restriction touche pour l’instant un petit groupe d’utilisateurs, mais elle soulève déjà des débats. Certains se plaignent de devoir payer pour une fonction basique, tandis que d’autres notent que les paroles proviennent de fournisseurs tiers comme LyricFind et MusixMatch. Ces partenariats représentent un coût pour YouTube, ce qui explique probablement cette tentative de monétisation. En conséquence, les abonnés gratuits risquent de se tourner vers des alternatives gratuites en ligne pour contourner le blocage.

Spotify a déjà tenté le coup… et reculé

Cette approche n’est pas inédite. L’année dernière, Spotify a placé les paroles derrière son abonnement Premium, transformant une fonctionnalité gratuite en service payant. Les utilisateurs ont réagi avec force : plaintes massives sur les réseaux réseaux, pétitions et un tollé général. Face à cette vague de critiques, Spotify a vite fait machine arrière et a restauré l’accès gratuit pour tous.

De nombreuses personnes soulignent que cette erreur a terni l’image de la plateforme, sans booster significativement les abonnements. YouTube Music semble ignorer cette leçon, ou du moins tester les eaux malgré tout. Les réactions sur X (ex-Twitter) et Reddit montent déjà, avec des posts accusant Google de « cupidité » et prédisant un revers similaire.

Malgré ces précédents, YouTube pourrait persévérer si le test génère des conversions d’abonnements. Cependant, avec plus de 125 millions d’utilisateurs, les critiques massives pourrait forcer un ajustement rapide.

