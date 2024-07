Spotify annonce le retour des paroles pour les utilisateurs gratuits

Bonne nouvelle pour les utilisateurs gratuits de Spotify : les paroles de chansons sont de nouveau disponibles. Le service de streaming ne limite plus cette fonctionnalité à ceux qui paient un abonnement Premium.

Au départ, les paroles de musiques sur Spotify étaient disponibles pour tout le monde, que ce soit les utilisateurs gratuits ou payants. Mais le service a ensuite changé sa politique et a limité la fonction aux utilisateurs payants, avec pour objectif de pousser les utilisateurs gratuits à payer pour profiter de plusieurs services (zéro publicité, zapping infini, etc). Naturellement, cela n’a pas plu aux utilisateurs qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement.

Mais la situation évolue aujourd’hui. Spotify indique :

Chez Spotify, nous sommes toujours en train de tester et d’itérer. Cela signifie que la disponibilité de nos fonctionnalités peut varier d’un niveau à l’autre, d’un marché à l’autre et d’un appareil à l’autre. Dans les semaines à venir, nous allons étendre la disponibilité des paroles pour les utilisateurs gratuits de Spotify afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter de la visualisation de plus de paroles, dans le monde entier.