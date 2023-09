Spotify veut restreindre les paroles de chansons aux abonnés premium

Aujourd’hui, tous les utilisateurs de Spotify peuvent accéder aux paroles des chansons, que ce soit les utilisateurs avec un compte gratuit ou ceux avec l’abonnement payant qui a pour nom Premium. Mais le service de streaming veut que l’option devienne uniquement disponible pour les utilisateurs payants.

Un test est en cours, avec Spotify qui empêche les utilisateurs gratuits d’accéder aux paroles. « Profitez des paroles avec Spotify Premium », peut-on lire. Cela concerne pour le moment certains utilisateurs et non la totalité.

Spotify, why? WHY are lyrics of all things under premium now? pic.twitter.com/Rlp0ITkEIB

— ✨Sam.Kay✨ (@TheAutisticOwl) September 5, 2023