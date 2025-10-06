Spotify : l’audio sans perte (lossless) est disponible en France

Il est maintenant possible de profiter de l’audio sans perte (lossless) au niveau de Spotify en France. C’était déjà disponible dans quelques pays depuis un mois, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne. Et voilà maintenant que l’Hexagone s’ajoute à la liste.

Spotify Lossless débarque en France

Plusieurs utilisateurs français de Spotify avec l’abonnement Premium ont vu aujourd’hui apparaître l’option Lossless. Sur l’application, il suffit d’appuyer sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran. Ici, rendez-vous dans « Préférences et confidentialité » puis sélectionnez « Qualité du contenu multimédia ». Il ne reste plus qu’à choisir l’option Lossless. Si elle n’apparaît pas sur votre compte, alors attendez quelques heures ou quelques jours. C’est un déploiement progressif.

Spotify propose des fichiers FLAC en 24 bits/44,1 kHz, une qualité respectable mais inférieure à celle d’Apple Music, Tidal et Qobuz, qui offrent jusqu’à 24 bits/192 kHz. La qualité sans perte est également visible dans la section Connect pour les appareils compatibles, incluant à ce jour des équipements de Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. L’intégration avec Sonos et Amazon est prévue pour le mois en cours si tout se passe bien.

De plus, Spotify fait savoir que la lecture de fichiers lossless consomme jusqu’à 1 Go par heure. En comparaison, la qualité « Très élevée » propose un fichier audio à 320 kbps et cela représente 140 Mo par heure.

Sans surprise, il est conseillé d’avoir une connexion Internet stable (de préférence Wi-Fi plutôt que 4G ou 5G) profiter de l’écoute sans perte. Le service de streaming recommande d’avoir un débit Internet minimum entre 1,5 et 2 Mb/s. La très grande majorité d’entre vous a probablement ce débit. Mais l’idée ici est réellement d’avoir une connexion stable pour éviter les coupures pendant la lecture.

L’écoute lossless sur Spotify est disponible avec l’abonnement Premium, qu’importe la formule. Les utilisateurs gratuits ne peuvent pas en profiter.