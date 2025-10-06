TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Spotify : l’audio sans perte (lossless) est disponible en France
Internet

Spotify : l’audio sans perte (lossless) est disponible en France

6 Oct. 2025 • 19:44
0

Il est maintenant possible de profiter de l’audio sans perte (lossless) au niveau de Spotify en France. C’était déjà disponible dans quelques pays depuis un mois, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne. Et voilà maintenant que l’Hexagone s’ajoute à la liste.

Spotify Icone Logo

Spotify Lossless débarque en France

Plusieurs utilisateurs français de Spotify avec l’abonnement Premium ont vu aujourd’hui apparaître l’option Lossless. Sur l’application, il suffit d’appuyer sur votre photo de profil en haut à gauche de l’écran. Ici, rendez-vous dans « Préférences et confidentialité » puis sélectionnez « Qualité du contenu multimédia ». Il ne reste plus qu’à choisir l’option Lossless. Si elle n’apparaît pas sur votre compte, alors attendez quelques heures ou quelques jours. C’est un déploiement progressif.

Spotify propose des fichiers FLAC en 24 bits/44,1 kHz, une qualité respectable mais inférieure à celle d’Apple Music, Tidal et Qobuz, qui offrent jusqu’à 24 bits/192 kHz. La qualité sans perte est également visible dans la section Connect pour les appareils compatibles, incluant à ce jour des équipements de Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. L’intégration avec Sonos et Amazon est prévue pour le mois en cours si tout se passe bien.

De plus, Spotify fait savoir que la lecture de fichiers lossless consomme jusqu’à 1 Go par heure. En comparaison, la qualité « Très élevée » propose un fichier audio à 320 kbps et cela représente 140 Mo par heure.

Sans surprise, il est conseillé d’avoir une connexion Internet stable (de préférence Wi-Fi plutôt que 4G ou 5G) profiter de l’écoute sans perte. Le service de streaming recommande d’avoir un débit Internet minimum entre 1,5 et 2 Mb/s. La très grande majorité d’entre vous a probablement ce débit. Mais l’idée ici est réellement d’avoir une connexion stable pour éviter les coupures pendant la lecture.

L’écoute lossless sur Spotify est disponible avec l’abonnement Premium, qu’importe la formule. Les utilisateurs gratuits ne peuvent pas en profiter.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Logo Icone Internet

Spotify rend enfin disponible l’audio sans perte (lossless)

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente une nouvelle fois ses prix en France

Spotify Logo Icone Internet

Spotify augmente ses prix dans quelques pays en Europe (bientôt la France ?)

Spotify Logo Internet

Spotify est de retour après une grosse panne mondiale

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

ChatGPT Logo Icone

ChatGPT atteint 800 millions d’utilisateurs… deux mois après les 700 millions

6 Oct. 2025 • 20:29
0 Internet

Lors de la conférence Dev Day, Sam Altman, patron d’OpenAI, a annoncé que ChatGPT compte désormais 800 millions...

donjons-et-dragons

Starbreeze (Payday) abandonne Project Baxter, son jeu coopératif dans l’univers de Dungeons & Dragons

6 Oct. 2025 • 18:52
0 Jeux vidéo

C’est une sacré déception pour les nombreux amoureux de la franchise : le studio suédois Starbreez, principalement connu pour...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 6 octobre

6 Oct. 2025 • 17:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Project Dart Drone

Project DART : ce drone peut atterrir sur un véhicule lancé à 110 km/h

6 Oct. 2025 • 17:38
2 Matériel

Conçu par le laboratoire Createk de l’Université de Sherbrooke, le système Project DART (Direct Approach Rapid Touchdown)...

Arc Cargo

Arc : un véhicule orbital pour livrer n’importe où sur Terre en moins d’une heure

6 Oct. 2025 • 16:57
3 Science

La startup américaine Inversion Space a levé le voile sur Arc, un vaisseau réutilisable combinant capsule cargo et architecture de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPadOS 26.1 bêta 2 rétablit la fonction Slide Over pour le multitâche

iPadOS 26.1 bêta 2 rétablit la fonction Slide Over pour le multitâche

6 Oct. 2025 • 20:55

image de l'article L’app Assistance Apple se met à jour pour iOS 26 et Liquid Glass

L’app Assistance Apple se met à jour pour iOS 26 et Liquid Glass

6 Oct. 2025 • 20:04

image de l'article Bêta 2 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

Bêta 2 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

6 Oct. 2025 • 19:12

image de l'article Rivian ne compte toujours pas intégrer CarPlay d’Apple dans ses voitures

Rivian ne compte toujours pas intégrer CarPlay d’Apple dans ses voitures

6 Oct. 2025 • 18:17

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site