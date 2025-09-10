Spotify rend enfin disponible l’audio sans perte (lossless)

Après des années d’attente, Spotify a officiellement déployé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés Premium, une fonctionnalité promise dès 2021. Disponible progressivement dans 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne au lancement, cette nouveauté arrive sans coût supplémentaire pour les utilisateurs existants. Pour la France et d’autres pays, il va encore falloir attendre quelques semaines.

Enfin l’audio sans perte sur Spotify

Contrairement aux rumeurs initiales qui laissaient présager un tarif premium pour le lossless, Spotify inclut cette fonctionnalité dans son abonnement Premium classique (dès 12,14 €/mois). Cette décision fait écho aux mouvements d’Apple Music, qui a intégré l’audio sans perte sans frais additionnels, et d’Amazon Music, qui a suivi en abandonnant son surcoût pour la qualité HD. Spotify se positionne ainsi pour rester compétitif dans un marché où la qualité audio devient un standard attendu.

Les abonnés Premium recevront une notification dans l’application lorsque l’écoute sans perte sera disponible dans leur région. Ils pourront l’activer via les paramètres de qualité et un indicateur « Lossless » apparaîtra dans la barre de lecture pour signaler la diffusion en haute qualité. Selon Spotify, presque tous les titres de la plateforme seront disponibles en lossless, marqués d’un symbole clair.

Une qualité solide mais en deçà de certains concurrents

Spotify propose des fichiers FLAC en 24 bits/44,1 kHz, une qualité respectable mais inférieure à celle d’Apple Music, Tidal et Qobuz, qui offrent jusqu’à 24 bits/192 kHz. La qualité sans perte est également visible dans la section Connect pour les appareils compatibles, incluant à ce jour des équipements de Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. L’intégration avec Sonos et Amazon est prévue pour le mois prochain.

Le déploiement du lossless se poursuivra sur les deux prochains mois dans toutes les régions prises en charge, dont la France. Les premiers tests de cette fonctionnalité remontent à il y a près de huit ans, lorsque Spotify a expérimenté l’option auprès d’un petit groupe d’utilisateurs. Ce lancement marque donc l’aboutissement d’un long processus, répondant enfin aux attentes des utilisateurs et notamment des audiophiles.