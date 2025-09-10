TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Spotify rend enfin disponible l’audio sans perte (lossless)
Internet

Spotify rend enfin disponible l’audio sans perte (lossless)

10 Sep. 2025 • 14:10
1

Après des années d’attente, Spotify a officiellement déployé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés Premium, une fonctionnalité promise dès 2021. Disponible progressivement dans 50 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne au lancement, cette nouveauté arrive sans coût supplémentaire pour les utilisateurs existants. Pour la France et d’autres pays, il va encore falloir attendre quelques semaines.

Spotify Logo Icone

Enfin l’audio sans perte sur Spotify

Contrairement aux rumeurs initiales qui laissaient présager un tarif premium pour le lossless, Spotify inclut cette fonctionnalité dans son abonnement Premium classique (dès 12,14 €/mois). Cette décision fait écho aux mouvements d’Apple Music, qui a intégré l’audio sans perte sans frais additionnels, et d’Amazon Music, qui a suivi en abandonnant son surcoût pour la qualité HD. Spotify se positionne ainsi pour rester compétitif dans un marché où la qualité audio devient un standard attendu.

Les abonnés Premium recevront une notification dans l’application lorsque l’écoute sans perte sera disponible dans leur région. Ils pourront l’activer via les paramètres de qualité et un indicateur « Lossless » apparaîtra dans la barre de lecture pour signaler la diffusion en haute qualité. Selon Spotify, presque tous les titres de la plateforme seront disponibles en lossless, marqués d’un symbole clair.

Spotify Audio Sans Perte Lossless

Une qualité solide mais en deçà de certains concurrents

Spotify propose des fichiers FLAC en 24 bits/44,1 kHz, une qualité respectable mais inférieure à celle d’Apple Music, Tidal et Qobuz, qui offrent jusqu’à 24 bits/192 kHz. La qualité sans perte est également visible dans la section Connect pour les appareils compatibles, incluant à ce jour des équipements de Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. L’intégration avec Sonos et Amazon est prévue pour le mois prochain.

Le déploiement du lossless se poursuivra sur les deux prochains mois dans toutes les régions prises en charge, dont la France. Les premiers tests de cette fonctionnalité remontent à il y a près de huit ans, lorsque Spotify a expérimenté l’option auprès d’un petit groupe d’utilisateurs. Ce lancement marque donc l’aboutissement d’un long processus, répondant enfin aux attentes des utilisateurs et notamment des audiophiles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Wrapped 2024 Internet

Spotify Wrapped 2024 est enfin disponible avec votre rétrospective musicale

Spotify Logo Internet

Spotify dévoile les musiques les plus streamées en 2024

Spotify Logo Icone Internet

Spotify : 675 millions d’utilisateurs et un premier bénéfice net annuel

Spotify Logo Icone Internet

Spotify dément l’arrivée de publicités sur l’abonnement premium

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

th_Larry-Ellison-ss_8032

Larry Ellison, co-fondateur d’Oracle, devient l’homme le plus riche du monde devant Elon Musk

10 Sep. 2025 • 17:40
0 Hors-Sujet

Larry Ellison, le célèbre cofondateur et actuel président d’Oracle, vient de détrôner Elon Musk au sommet du...

Apophis geocroiseur

Apophis : la Chine veut traquer l’« astéroïde de l’Apocalypse » après son passage près de la Terre

10 Sep. 2025 • 16:30
0 Science

L’astéroïde Apophis — surnommé « l’astéroïde de l’Apocalypse » — survolera la...

Nintendo Switch 2 Boite

Nintendo annonce un nouveau Nintendo Direct pour cette semaine

10 Sep. 2025 • 16:07
0 Jeux vidéo

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo pour la présentation de jeux Switch et Switch 2. Ce sera le 12 septembre à 15 heures...

Tennis eSports tournoi

Las Vegas accueille les premiers Mondiaux d’e-tennis : 100 000 $ en jeu pour les stars de la VR

10 Sep. 2025 • 15:15
0 Jeux vidéo

La Fédération Internationale de Tennis Virtuel (IVTF) vient de lancer une première mondiale : les World Tennis Esports Championships,...

Perseverance Sherloc

De la vie sur Mars ? La NASA tiendra une conférence exceptionnelle dans la journée

10 Sep. 2025 • 13:20
1 Science

La NASA tiendra ce soir une conférence de presse annoncée comme « cruciale » et consacrée au rover Perseverance...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 17 Pro et iPhone Air : les benchmarks dévoilent la puissance de la puce A19 Pro

iPhone 17 Pro et iPhone Air : les benchmarks dévoilent la puissance de la puce A19 Pro

10 Sep. 2025 • 17:10

image de l'article iPhone 17, 17 Pro et Air : voici la quantité de RAM

iPhone 17, 17 Pro et Air : voici la quantité de RAM

10 Sep. 2025 • 16:32

image de l'article iPhone 17/Air : Free Mobile propose l’activation de l’eSIM au premier allumage

iPhone 17/Air : Free Mobile propose l’activation de l’eSIM au premier allumage

10 Sep. 2025 • 15:23

image de l'article Apple Vision Pro : l’environnement Jupiter est disponible, et c’est beau (premières images)

Apple Vision Pro : l’environnement Jupiter est disponible, et c’est beau (premières images)

10 Sep. 2025 • 14:16

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site