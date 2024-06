Spotify HiFi : l’offre lossless (audio sans perte) coûtera quelques euros en plus

Le bout du tunnel n’est plus très loin pour l’offre HiFi de Spotify qui permettra d’avoir l’audio sans perte (lossless). On apprend aujourd’hui que l’option sera payante à hauteur de quelques euros par mois.

Bloomberg rapporte que le nouvel abonnement Spotify coûtera 5$ supplémentaires par mois. Cela pourrait bien être 5€ par mois en France. Chez nous, un abonnement Personnel coûte 11,12€/mois. On pourrait donc attendre 16,12€ avec la nouvelle offre HiFi. En face, Apple Music et Amazon Music ont proposé le lossless sans hausse de prix, en l’intégrant dans leurs offres de base.

Outre l’audio sans perte, le nouvel abonnement permettrait d’avoir un outil qui génère des playlists personnalisées pour des activités, des dates et des périodes de l’année spécifiques

Pour rappel, Spotify a annoncé son offre HiFi en février… 2021. Il n’y a eu aucune nouvelle précise depuis, si ce n’est le service de streaming qui indiquait de temps en temps continuer son travail sur la fonction. Mais il n’y a rien eu de concret jusqu’au mois dernier. Des utilisateurs avec l’application Android de Spotify ont pu apercevoir des détails sur l’écoute lossless. Mais ils n’étaient pas en mesure de s’abonner pour autant.

Avec l’abonnement existant, Spotify propose un débit audio de 320 Kbps. Avec la nouvelle offre, il sera possible d’avoir une qualité de streaming sans perte pouvant aller jusqu’à 1 411 kbps. Il était même mentionné une qualité sans perte allant jusqu’à 2 117 kbps, ce qui pourrait consommer 15,9 Mo de données par minute. De plus, la prise en charge de l’écoute jusqu’à 24 bits/44,1 kHz pourrait faire son apparition pour certains morceaux via le format audio FLAC, ce qui a déjà été mentionné dans des échantillons de code de Spotify.