Spotify : l’audio lossless (sans perte) fait une nouvelle apparition

L’écoute lossless (sans perte) de Spotify est en approche, si l’on se base sur une nouvelle apparition au niveau de l’application pour ordinateur. Il y avait déjà eu des mentions sur l’application Android.

Le débit actuel de Spotify est de 320 kbps, mais cela va bientôt changer si l’on se base sur les captures d’écran de la version 1.2.36 de Spotify réalisées par OhItsTom sur Reddit. Elles montrent ce que les utilisateurs peuvent attendre de l’écoute lossless, notamment un vérificateur de compatibilité des appareils et une qualité de streaming sans perte pouvant aller jusqu’à 1 411 kbps, et qui pourrait être encore plus élevée.

Une autre section mentionne qu’il est possible d’obtenir une qualité sans perte allant jusqu’à 2 117 kbps, ce qui pourrait consommer 15,9 Mo de données par minute. La prise en charge de l’écoute jusqu’à 24 bits/44,1 kHz pourrait également être disponible pour certains morceaux via le format audio FLAC, ce qui a déjà été mentionné dans des échantillons de code de Spotify.

Les informations glanées montrent également un vérificateur de compatibilité qui indique aux utilisateurs si leur appareil, leur type de connexion et leur bande passante peuvent prendre en charge le son sans perte. Cette information est présentée à côté de quelques avertissements qui suggèrent de télécharger la musique pour une meilleure expérience d’écoute hors ligne et qui préviennent les utilisateurs que la plupart des appareils Bluetooth « ne supportent pas totalement le son sans perte ». Les utilisateurs sont donc invités à utiliser des appareils filaires ou à écouter sans fil via la fonctionnalité Connect de Spotify.

En l’état, tous les éléments sont purement visuels, il n’est pas possible d’activer l’abonnement avec l’audio sans perte. Mais cela ne devrait pas tarder. Pour rappel, Spotify avait annoncé son offre HiFi en… février 2021.