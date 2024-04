Spotify : l’audio lossless (sans perte) apparaît chez certains utilisateurs

Spotify Music Pro, audio lossless (sans perte)… le service de streaming est réellement en train de préparer le terrain pour proposer une écoute sans perte. « Enfin ! » peut-on dire, quand on sait que l’annonce initiale de l’offre Hi-Fi remonte à… février 2021.

L’audio sans perte se montre chez Spotify

Plusieurs utilisateurs avec l’application bêta de Spotify ont remarqué la nouvelle option lossless au moment de diffuser la musique sur un autre support, comme une enceinte. Le service de streaming dit que la nouvelle qualité a un débit jusqu’à 1 441 Kbps. En comparaison, la qualité « Très élevée » (qui était la plus haute jusqu’à présent) propose un débit audio de 320 Kbps.

La mention de 1 441 Kbps est d’ailleurs une erreur, il devrait normalement s’agir de 1 411 Kbps. Cela suggère que les utilisateurs auront le droit à des pistes 16 bits à 44,1 kHz. En comparaison, Apple Music, le principal concurrent de Spotify, propose de l’audio sans perte 24 bits jusqu’à 192 kHz.

En l’état, le lossless sur Spotify est purement esthétique. L’option apparaît dans la bêta, mais le fait de la sélectionner ne donne pas réellement accès à l’audio sans perte. Mais sa présence suggère fortement un lancement imminent.

D’autre part, il semblerait que la nouvelle qualité audio sera disponible sous forme d’option avec une nouvelle formule ayant pour nom « Music Pro ». Il était au départ question de Spotify HiFi, puis il y a eu Spotify Supremium. Nouveau changement de nom donc avec la bêta.

A priori, Music Pro sera disponible sous forme d’extension pour les abonnés existants. C’est un pari en soi, quand on sait qu’Apple Music et Amazon proposent l’audio lossless sans supplément. Spotify justifierait le prix de l’extension avec des fonctionnalités de mix en plus.