Spotify : l’abonnement HiFi sans perte arrive, mais sera plus cher que l’offre Premium

Ça se précise un peu plus pour ce qui est de l’offre HiFi de Spotify, à savoir celle qui permettra d’avoir de l’audio sans perte. Selon Bloomberg, l’offre a pour nom « Supremium » en interne, arrive bientôt et sera plus chère que l’abonnement Premium actuel.

Pour rappel, Spotify a déjà officialisé l’offre HiFi pour l’audio sans perte, mais cela remonte à… 2021. Il y a eu un important retard concernant le lancement, mais le bout du tunnel ne serait désormais plus très loin. Selon Bloomberg, le lancement aura lieu cette année dans quelques pays. La liste n’est pas précisée. En revanche, il est indiqué que les États-Unis n’y auront pas le droit au lancement.

Reste à savoir quel sera le prix. Spotify Premium, qui retire les publicités, permet l’écoute hors-ligne, propose la possibilité de passer les musiques sans limites et plus encore, coûte 9,99€/mois. Il existe aussi une offre Duo pour deux personnes à 12,99€/mois, tout comme une offre famille à 15,99€/mois et un abonnement étudiant à 4,99€/mois. Il faudrait donc s’attendre à un abonnement supplémentaire, plus cher, pour avoir l’audio sans perte.

En face, Apple Music et Amazon Music proposent l’audio sans perte dans leurs offres de base. Spotify va donc devoir trouver de bons arguments pour pousser les clients à choisir sa plateforme plutôt que les autres au vu du prix.