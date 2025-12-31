TENDANCES
KultureGeek Matériel et Accessoires OneXSugar Wallet : la console rétro pliable qui bouscule les codes du jeu portable
Matériel et Accessoires

OneXSugar Wallet : la console rétro pliable qui bouscule les codes du jeu portable

31 Déc. 2025 • 16:50
0

Le marché des consoles rétro portables n’en finit plus de se réinventer. Dernier exemple en date, la OneXSugar Wallet, un nouvel appareil signé OneXPlayer qui ose un concept encore peu exploré dans cet univers, celui de l’écran pliable au format 4:3.

Un écran pliable pensé pour le rétro-gaming

Dévoilée via une courte vidéo publiée sur la plateforme chinoise Bilibili, la OneXSugar Wallet adopte un écran OLED pliable de 8,01 pouces affichant une définition de 2 480 x 1 860 pixels. Une fois déployé, l’affichage respecte un ratio 4:3, particulièrement apprécié des amateurs d’émulation et de jeux rétro. OneXPlayer mise ici sur « une expérience visuelle fidèle aux consoles d’origine », un choix assumé qui tranche avec les formats larges actuels.

OneXSugar Wallet

Un design audacieux, fidèle à l’ADN OneXPlayer

À première vue, l’appareil évoque une console à double écran classique. En réalité, il s’agit d’une seule dalle flexible et pliée en deux. La configuration des commandes, avec sticks analogiques asymétriques, croix directionnelle et boutons d’action, confirme évidemment son orientation gaming. Fonctionnant sous Android, la OneXSugar Wallet vise clairement les passionnés de bidouillage et d’émulation.

Entre innovation et interrogations

Reste une inconnue de taille : la durabilité. Les écrans pliables soulèvent encore des questions sur leur résistance dans le temps. Le prix n’a pas non plus été communiqué, mais OneXPlayer n’est pas réputé pour ses tarifs accessibles. Quoi qu’il en soit, ce format inédit pourrait bien inspirer d’autres fabricants et ouvrir une nouvelle voie dans le rétro-gaming portable.

