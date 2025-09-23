TENDANCES
Legion Go 2 : la console Windows de Lenovo est déjà en rupture de stock

23 Sep. 2025 • 16:45
0

Voilà qui pourrait être de très bon augure pour les prochaines Xbox ROG Ally : la console portable Windows Lenovo Legion Go 2 est en rupture de stock sur de nombreuses plateformes de vente suite à une véritable avalanche de précommandes. Le fabricant a confirmé un très (trop ?) forte demande et admis que ses prévisions initiales avaient été largement dépassées. Plusieurs clients ont vu ainsi leurs dates d’expédition repoussées, certains précommandes étant même annulées afin d’éviter de maintenir des paiements pour des produits non livrables.

Legion Go 2 2

Legion Go 2 4

Des caractéristiques premium qui séduisent

Ce succès ne tient pas seulement au prix de la console : la Legion Go 2 propose un écran OLED de 8,8 pouces à 144 Hz, des manettes détachables et un processeur AMD Ryzen Z2. Ces éléments positionnent la Go 2 comme une référence pour les joueurs à la recherche d’une console portable Windows haut de gamme. Le modèle de base coûte environ 1 100 dollars, sachant qu’il existe des versions nettement plus musclées allant jusqu’à 32 Go de RAM et 2 To de stockage.

Legion Go 2 3

Legion Go 2

Des promesses de disponibilité

Face à cet engouement totalement inattendu, Lenovo a annoncé qu’il expédiait immédiatement des unités supplémentaires vers ses revendeurs dans le monde entier. Le site officiel du fabricant indique toujours une rupture de stocks, mais Lenovo promet de rouvrir les précommandes dès que la disponibilité en ligne sera rétablie. On peut tout de même se demander si les ventes de la Legion Go 2 n’ont pas été boostées par la visibilité accrue des Xbox ROG Ally, les joueurs « captant » enfin que ces machines sont bel et bien des consoles portables capables de lancer une très grande variété de titres à partir d’une multitude de plateformes de ventes.

