TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Anbernic dévoile la RG DS, une console portable double écran sous les 100 dollars… pour émuler la DS ?
Matériel et Accessoires

Anbernic dévoile la RG DS, une console portable double écran sous les 100 dollars… pour émuler la DS ?

14 Oct. 2025 • 10:15
0

Anbernic entre de plain-pied dans l’ère du rétro gaming portable ET abordable avec sa nouvelle RG DS, une console à double écran conçue pour l’émulation de l’ultra populaire Nintendo DS. La firme promet un prix inférieur à 100 dollars, ce qui en ferait l’une des options les plus accessibles pour revivre l’ère prestigieuse console de Nintendo.

Un Design largement inspiré par la Nintendo DS

La RG DS adopte donc un design qui rappelle énormément celui de la DS, avec deux écrans au format proche quasi 4:3, un microphone intégré à la charnière, et une disposition assez classique des boutons. On retrouve également deux sticks analogiques, quatre gâchettes, et une sortie audio jack 3,5 mm. L’appareil dispose de deux ports USB-C (probablement pour l’alimentation et le transfert de données), d’un emplacement microSD pour l’extension du stockage, et prend en charge le son stéréo.

Si les caractéristiques techniques détaillées (processeur, mémoire, OS) restent inconnues, le premier teaser suggère une console dédiée à l’émulation de jeux Nintendo DS, sans garantie pour la génération 3DS. Certains spéculent qu’un système Android léger pourrait être utilisé pour prendre en charge l’émulation via DraStic ou un équivalent, optimisé pour des composants « modestes ».

Anbernic RG DS

Une machine pour nostalgiques

Essentiellement destinée aux amateurs de jeux rétro cherchant une console portable rétro-gaming un peu différente des modèles habituels dans cette catégorie de produits, la RG DS s’annonce comme une proposition « économique » face aux modèles premium déjà annoncés par d’autres fabricants, ce qui pourrait bien lui assurer une certaine popularité. Ne reste plus qu’à connaitre le prix exact et la date de disponibilité de ce petit appareil prometteur. Et vive le rétro-gaming !

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Gamestation Go Jeux vidéo

Gamestation Go : Atari tease sa console portable rétro-gaming

Consoles anbernic Matériel

Tarifs douaniers : Anbernic, le fabricant de consoles rétro-gaming, arrête ses expéditions vers les États-Unis

Game Boy LEGO fonctionnelle 1 Jeux vidéo

Une moddeuse transforme le LEGO Game Boy en console fonctionnelle (et capable de lire les cartouches !)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau Actu OS

Windows 10 : la fin du support est aujourd’hui, mais il y a 1 an de mises à jour en plus en Europe

14 Oct. 2025 • 9:00
1
WiFi Logo

Wi-Fi 8 : un premier test confirme la stabilité au débit maximal

13 Oct. 2025 • 20:17
0 Internet

TP-Link annonce un premier succès autour du Wi-Fi 8 (802.11bn). Le constructeur a testé un prototype compatible Wi‑Fi 8 et y voit un...

Chatbot love

IA : la Californie adopte une loi pour encadrer les chatbots compagnons, et c’est une première

13 Oct. 2025 • 18:36
0 Hors-Sujet

Le très populaire gouverneur de Californie, Gavin Newsom, bien connu jusqu’ici pour ses nombreuses piques à l’administration...

Alien Ripley

Alien : Sigourney Weaver (Ripley) évoque son possible retour dans la franchise

13 Oct. 2025 • 18:18
0 Geekeries

Difficile de dire s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle, surtout après le crash critique d’Alien Earth....

Manettes Xbox Series X et PlayStation 5 PS5

La PlayStation 6 et la nouvelle Xbox sortiraient en 2027

13 Oct. 2025 • 18:02
0 Jeux vidéo

La prochaine génération de consoles prend déjà forme dans les coulisses et deux fuites distinctes pointent vers une même...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article FS-DFM : ce modèle IA d’Apple peut rédiger du texte 128 fois plus vite

FS-DFM : ce modèle IA d’Apple peut rédiger du texte 128 fois plus vite

14 Oct. 2025 • 10:03

image de l'article Apple s’oppose à la loi californienne sur la vérification d’âge

Apple s’oppose à la loi californienne sur la vérification d’âge

14 Oct. 2025 • 9:45

image de l'article Le Pro Display XDR 2 avec caméra se cache dans macOS 26.1

Le Pro Display XDR 2 avec caméra se cache dans macOS 26.1

14 Oct. 2025 • 8:40

image de l'article iOS 26.1 bêta 3 : la liste des nouveautés (nouveau logo Apple TV et plus)

iOS 26.1 bêta 3 : la liste des nouveautés (nouveau logo Apple TV et plus)

13 Oct. 2025 • 22:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site