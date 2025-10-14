Anbernic dévoile la RG DS, une console portable double écran sous les 100 dollars… pour émuler la DS ?

Anbernic entre de plain-pied dans l’ère du rétro gaming portable ET abordable avec sa nouvelle RG DS, une console à double écran conçue pour l’émulation de l’ultra populaire Nintendo DS. La firme promet un prix inférieur à 100 dollars, ce qui en ferait l’une des options les plus accessibles pour revivre l’ère prestigieuse console de Nintendo.

Un Design largement inspiré par la Nintendo DS

La RG DS adopte donc un design qui rappelle énormément celui de la DS, avec deux écrans au format proche quasi 4:3, un microphone intégré à la charnière, et une disposition assez classique des boutons. On retrouve également deux sticks analogiques, quatre gâchettes, et une sortie audio jack 3,5 mm. L’appareil dispose de deux ports USB-C (probablement pour l’alimentation et le transfert de données), d’un emplacement microSD pour l’extension du stockage, et prend en charge le son stéréo.

Si les caractéristiques techniques détaillées (processeur, mémoire, OS) restent inconnues, le premier teaser suggère une console dédiée à l’émulation de jeux Nintendo DS, sans garantie pour la génération 3DS. Certains spéculent qu’un système Android léger pourrait être utilisé pour prendre en charge l’émulation via DraStic ou un équivalent, optimisé pour des composants « modestes ».

Une machine pour nostalgiques

Essentiellement destinée aux amateurs de jeux rétro cherchant une console portable rétro-gaming un peu différente des modèles habituels dans cette catégorie de produits, la RG DS s’annonce comme une proposition « économique » face aux modèles premium déjà annoncés par d’autres fabricants, ce qui pourrait bien lui assurer une certaine popularité. Ne reste plus qu’à connaitre le prix exact et la date de disponibilité de ce petit appareil prometteur. Et vive le rétro-gaming !