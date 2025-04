Tarifs douaniers : Anbernic, le fabricant de consoles rétro-gaming, arrête ses expéditions vers les États-Unis

La liste s’allonge de jours en jours : Anbernic, un fabricant de consoles portables rétro-gaming, vient d’annoncer la suspension immédiate de ses expéditions vers le territoire américain, une décision bien sûr liée aux tarifs douaniers de +145% qui touchent les produits en provenance de Chine. Les consoles Anbernic déjà disponibles aux États-Unis continueront d’être commercialisées jusqu’à épuisement complet des stocks.

Le communiqué d’Anbernic le laisse pas de place au doute : « En raison de changements dans la politique tarifaire des États-Unis, nous suspendons dès aujourd’hui toutes les commandes expédiées de Chine vers les États-Unis » déclare Anbernic dans un communiqué. « Nous recommandons fortement de privilégier les produits expédiés depuis notre entrepôt américain, qui ne sont actuellement pas affectés par les droits d’importation et peuvent être achetés en toute confiance ».

S’il est donc encore possible de commander des consoles Anbernic via les entrepôts américains, l’arrêt des expéditions en provenance de Chine signifie aussi que les derniers modèles de la marque ne seront pas disponibles pour les joueurs américains. Anbernic n’est pas le seul fabricant d’électronique à arrêter ou limiter ses expéditions en provenance de la Chine : les fabricants Razer et Micron ont fait de même il y a quelques semaines, et l’on ne parle ici que du seul secteur de l’informatique.