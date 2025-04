Tarifs douaniers : Steve Jackson Games prévient que le prix des jeux de société va fortement augmenter

La guerre commerciale totale que les États-Unis viennent de démarrer va avoir des conséquences très lourdes pour un grand nombre de secteurs. Et si l’on en croit Steve Jackson Games – le prestigieux éditeur qui porte le nom d’un des créateurs du JDR Donjons et Dragons et des Livres dont Vous êtes le Héros -, le jeu de société sera très fortement impacté par les nouveaux tarifs douaniers décidés par l’administration Trump. « Chez Steve Jackson Games, nous évaluons activement ce que cela signifie pour nos produits, nos prix et nos plans futurs » déclare ainsi la CEO Meredith Placko dans un post publié sur le site de l’éditeur. « Nous savons que nous ne pouvons pas absorber une telle augmentation des coûts sans augmenter les prix. Nous avons fait de notre mieux ces dernières années pour protéger les joueurs et les détaillants de la hausse des coûts de transport et d’autres augmentations, mais cette nouvelle taxe change complètement l’équation ».

Et pour mieux expliquer son propos, Placko donne un exemple de ce qui risque d’arriver au niveau de la supply chain : « Un produit que nous aurions pu fabriquer en Chine pour 3 dollars l’année dernière pourrait maintenant coûter 4,62 dollars avant même de l’expédier à travers l’océan. Ajoutez le transport, l’entreposage, l’exécution des commandes et les marges de distribution, et un jeu autrefois vendu 25 dollars devient rapidement un produit à 40 dollars. Ce n’est pas une majoration de luxe ; c’est une question de survie. » Et pour la CEO, il ne faut pas compter sur une relocalisation de l’outil de production aux États-Unis : « Il n’existe aucun plan national en place pour soutenir la fabrication des types de produits que nous fabriquons ».

Empressée d’augmenter tout azimut les droits de douanes sur les produits du monde entier, l’administration Trump semble en effet avoir oublié que l’immense majorité des sociétés américaines qui s’appuient sur les chaines d’approvisionnements et de production étrangères n’a absolument pas les moyens financiers de relocaliser les outils de production sur le sol américain. Une entreprise comme Apple peut certes financer cette relocalisation à coups de centaines de milliards de dollars, mais un éditeur comme Steve Jackson Games n’en a pas les capacités et devra donc obligatoirement impacter l’augmentation des tarifs douaniers sur sa clientèle, en croisant fortement les doigts pour que cette dernière continue d’acheter des jeux dont les prix auront été augmentés de 20 à 50%.

En outre, dans le cas du jeu de société, la production est presque à 100% localisée en Chine, et l’Association des fabricants de jeux (GAMA) estime que « L’imposition récente d’un tarif de 54 % sur les produits en provenance de Chine par l’administration est une nouvelle désastreuse pour l’industrie du jeu de société et l’économie américaine en général ».