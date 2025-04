Tarifs douaniers : Razer arrête la vente de ses ordinateurs aux États-Unis

C’est l’hécatombe : après Nintendo, Framework et Micron, c’est donc au tour du fabricant Razer de s’adapter « à la dure » aux nouveaux tarifs douaniers qui frappent les produits chinois (ou fabriqués en Chine) importés aux États-Unis. Avec des tarifs douaniers de 125% sur le moindre produit fabriqué en Chine, de nombreuses sociétés de la tech commencent à se demander s’il y a encore un intérêt à continuer de vendre leurs produits sur le sol américain. Pour Razer, cette situation n’est pas tenable, et le fabricant vient donc d’annoncer à la stupeur général qu’il arrêtait la vente de ses ordinateurs aux États-Unis !

Plus aucun PC gaming Razer n’est disponible à la vente sur le site américain du fabricant, et les précommandes pour le Blade 16 ont été tout simplement annulées. Rien ne change en revanche pour les autres pays desservis jusqu’ici par Razer. Cette décision radicale ne s’accompagne d’aucun communiqué ni d’aucune forme de communication, y compris pour annoncer l’arrêt des ventes aux États-Unis des ordinateurs de la marque. Cette absence de communication est évidemment très anormale et semble avant tout refléter l’extrême précipitation dans laquelle les dirigeants de Razer ont pris leur décision. On notera enfin que les accessoires Razer sont toujours proposés à la vente aux États-Unis, probablement parce que le fabriquant disposait encore de stocks sur ce type de produits.