Tarifs douaniers : Framework retarde le lancement américain de son Laptop 12

Les nouveaux tarifs douaniers mis en place par l’administration Trump commencent déjà à bousculer le calendrier de lancements de plusieurs sociétés. Après le report sine die des précommandes américaines et canadiennes de la Switch 2, la firme taïwanaise Framework a retardé le lancement américain de son nouveau Laptop 12 en raison de l’incertitude entourant les tarifs douaniers de 32 % récemment imposés sur les importations taïwanaises. Les clients internationaux au Canada, en Europe, en Australie et à Taïwan peuvent toujours précommander l’appareil dès ce mercredi 9 avril, mais les acheteurs américains devront quant à eux patienter pour connaître le prix exact et la date de disponibilité.

Pour rappel, le Laptop 12 est le premier ordinateur convertible avec écran tactile de Framework et aussi le modèle le plus compact à ce jour de la société. L’appareil est équipé d’un processeur Intel Core i3 ou i5 de 13e génération, d’un écran 1920×1200 compatible avec le stylet, ainsi qu’une capacité mémoire (RAM) pouvant atteindre 48 Go et un stockage jusqu’à 2 To. Le Laptop 12 est proposé à la vente en rose pastel et vert menthe.

Le prix n’a pas encore été communiqué, mais Framework présente le Laptop 12 comme un modèle d’entrée de gamme, censé donc coûter moins cher (en dehors des États-Unis) que le Laptop 13 actuel dont le prix démarre à 899 dollars pour la version DIY et 1 099 dollars pour la version préassemblée. A noter que certains modèles moins chers du Laptop 13 ont été retirés du marché américain pour éviter de les vendre à perte suite aux nouveaux tarifs douaniers.