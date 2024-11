Le fabricant de drone américain Skydio subit de plein fouet les sanctions chinoises

Le fabricant US de drones Skydio a annoncé jeudi 31 octobre qu’il faisait face à une pénurie de batteries… liée aux sanctions chinoises, ce qui illustre les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement américaine. Malgré le fait que le gros de la supply chain de Skydio est basé aux États-Unis, l’entreprise commande des composants fabriqués partout dans le monde, y compris donc des batteries produites en Chine. En réponse aux sanctions, Skydio a informé ses clients que chaque achat de drone serait limité à une batterie, le réapprovisionnement de ces composants clefs n’étant pas prévu avant le printemps prochain. Afin de compenser ces quelques contraintes à l’achat, la société étend les licences de logiciels, les garanties et le support aux commandes concernées.

Pour information, Skydio fournit des drones à l’armée ukrainienne et à l’Agence nationale de lutte contre les incendies de Taïwan ; dans ce contexte forcément sensible, la startup a demandé l’aide de l’administration Biden… sans trop de succès pour le moment. Les sanctions imposées à Skydio seraient des mesures de rétorsion de Pékin suite à l’annonce par les États-Unis d’une aide militaire renforcée à Taïwan. Le CEO Adam Bry a qualifié cette situation de « moment éclairant » pour l’industrie des drones, soulignant la menace que représente la mainmise de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement. Les tensions américano-chinoises ne vont pas que dans un sens : le géant chinois des drones DJI a récemment intenté un procès contre les États-Unis suite à l’interdiction de ses drones sur le territoire américain et de sa classification en tant que « compagnie militaire chinoise ».