TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Une moddeuse transforme le LEGO Game Boy en console fonctionnelle (et capable de lire les cartouches !)
Jeux vidéo

Une moddeuse transforme le LEGO Game Boy en console fonctionnelle (et capable de lire les cartouches !)

2 Oct. 2025 • 17:14
0

Le célèbre set LEGO Game Boy, conçu initialement comme un objet décoratif (une fois monté), vient de subir une métamorphose spectaculaire : l’Australienne « Natalie the Nerd » a en effet réussi l’exploit technique d’y intégrer une carte mère compacte capable de faire fonctionner de véritables cartouches de Game Boy, et ce sans émulateur ni Raspberry Pi ! Au final, on se retrouve avec une vraie Game Boy avec puce MGB, slot physique, alimentation USB-C, écran miniature intégré et évidemment des commandes totalement fonctionnelles.

Game Boy LEGO Fonctionnelle 1

Dans son blog, Nathalie the Nerd explique que la puce retenue dispose d’une VRAM interne, ce qui est crucial pour minimiser l’espace requis à l’intérieur de la coque en briques LEGO. L’ingénieuse moddeuse a aussi conçu une carte plus petite qu’une cartouche traditionnelle pour rentrer dans le boîtier LEGO, tout en conservant les composants essentiels — CPU, RAM, régulation d’alimentation —, les boutons étant reliés à la carte mère via des pièces imprimées en 3D.

Un « kit mod » pour démocratiser l’expérience

Natalie assure qu’elle publiera les fichiers du circuit une fois le design peaufiné, de quoi rendre le mod accessible à tous les amateurs de bricolage tech (la moddeuse vend déjà des composants rétro et partage ses schémas pour d’autres projets). Comme on peut s’en douter, de telles bidouilles demandent un certain bagage en électronique et en maitrise du fer à souder, rien qui ne soit toutefois inaccessibles aux personnes très motivées.

Game Boy LEGO Fonctionnelle

En ayant transformé une simple boîte LEGO en console rétro pleinement fonctionnelle, Natalie the Nerd pourrait en tout cas donner des idées à d’autres moddeurs amoureux de rétro-gaming. A quand une Dreamcast tout en LEGO capable de faire tourner Shenmue ou Soul Calibur ? On a bien le droit de rêver après tout…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nintendo Switch Cartouches Jeux Virtuelles Jeux vidéo

Switch : Nintendo annonce les cartouches de jeu virtuelles que l’on peut prêter

Gamestation Go Jeux vidéo

Gamestation Go : Atari tease sa console portable rétro-gaming

Nintendo Switch 2 Prise en Main Mario Kart World Matériel

Nintendo Switch 2 : le lancement de la console est reporté sine die en Chine

Legion Go 2 4 Matériel

Legion Go 2 : la console Windows de Lenovo est déjà en rupture de stock

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Elon Musk pas content

Tesla augmente les prix à la location aux US après l’expiration du crédit d’impôt pour les véhicules électriques

2 Oct. 2025 • 16:20
0 Hors-Sujet

Dès le 1er octobre 2025, Tesla a ajusté à la hausse ses tarifs de location pour ses modèles phares aux États-Unis, en...

Disney Plus Section Hulu

Disney+ va remplacer sa section Star par Hulu et changer son interface

2 Oct. 2025 • 16:08
0 Internet

Disney annonce faire de Hulu sa marque mondiale de divertissement en remplaçant la section Star sur Disney+ à l’international...

Amazon Prime Air Drone

Deux drones de livraison Amazon Prime Air s’écrasent en Arizona : la FAA ouvre une enquête

2 Oct. 2025 • 15:15
0 Hors-Sujet

Mercredi 1er octobre vers 10 h, deux drones de livraison Amazon Prime Air sont entrés en collision avec une grue sur un site commercial de...

Instagram Reels Onglet Amis

Instagram teste d’afficher par défaut les Reels pour copier TikTok

2 Oct. 2025 • 14:10
2 Applications

Instagram envisage une modification radicale de son application en testant un nouvel onglet d’accueil entièrement centré sur les...

Chine centrifugeuse à gravité

CHIEF1300 : la centrifugeuse chinoise qui repousse les limites de la gravité

2 Oct. 2025 • 13:50
0 Science

La Chine dans ses (grandes) œuvres technologiques : l' »Empire du Milieu » vient en effet de dévoiler son énorme...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple arrête de dire que les Apple Watch sont « neutres en carbone »

Apple arrête de dire que les Apple Watch sont « neutres en carbone »

2 Oct. 2025 • 17:50

image de l'article La demande pour les iPhone 17 est bonne, mais l’iPhone Air déçoit

La demande pour les iPhone 17 est bonne, mais l’iPhone Air déçoit

2 Oct. 2025 • 16:48

image de l'article Affinity Photo, Designer et Publisher sur iPad sont maintenant gratuits

Affinity Photo, Designer et Publisher sur iPad sont maintenant gratuits

2 Oct. 2025 • 15:18

image de l'article Quelles nouveautés Apple pour la fin 2025 ? Petit aperçu des produits à venir

Quelles nouveautés Apple pour la fin 2025 ? Petit aperçu des produits à venir

2 Oct. 2025 • 12:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site