Une moddeuse transforme le LEGO Game Boy en console fonctionnelle (et capable de lire les cartouches !)

Le célèbre set LEGO Game Boy, conçu initialement comme un objet décoratif (une fois monté), vient de subir une métamorphose spectaculaire : l’Australienne « Natalie the Nerd » a en effet réussi l’exploit technique d’y intégrer une carte mère compacte capable de faire fonctionner de véritables cartouches de Game Boy, et ce sans émulateur ni Raspberry Pi ! Au final, on se retrouve avec une vraie Game Boy avec puce MGB, slot physique, alimentation USB-C, écran miniature intégré et évidemment des commandes totalement fonctionnelles.

Dans son blog, Nathalie the Nerd explique que la puce retenue dispose d’une VRAM interne, ce qui est crucial pour minimiser l’espace requis à l’intérieur de la coque en briques LEGO. L’ingénieuse moddeuse a aussi conçu une carte plus petite qu’une cartouche traditionnelle pour rentrer dans le boîtier LEGO, tout en conservant les composants essentiels — CPU, RAM, régulation d’alimentation —, les boutons étant reliés à la carte mère via des pièces imprimées en 3D.

Un « kit mod » pour démocratiser l’expérience

Natalie assure qu’elle publiera les fichiers du circuit une fois le design peaufiné, de quoi rendre le mod accessible à tous les amateurs de bricolage tech (la moddeuse vend déjà des composants rétro et partage ses schémas pour d’autres projets). Comme on peut s’en douter, de telles bidouilles demandent un certain bagage en électronique et en maitrise du fer à souder, rien qui ne soit toutefois inaccessibles aux personnes très motivées.

En ayant transformé une simple boîte LEGO en console rétro pleinement fonctionnelle, Natalie the Nerd pourrait en tout cas donner des idées à d’autres moddeurs amoureux de rétro-gaming. A quand une Dreamcast tout en LEGO capable de faire tourner Shenmue ou Soul Calibur ? On a bien le droit de rêver après tout…