Moteur thermique vs voiture électrique : la physique tranche le débat sur l’efficacité énergétique

À mesure que l’automobile se réinvente, un duel continue d’agiter industriels et automobilistes : faut-il encore croire au moteur thermique, ou l’électrique a-t-il déjà gagné sur le terrain de l’efficacité ? Derrière les argumentaires marketing, les annonces de nouveaux carburants et les promesses de technologies miracle, une réalité s’impose avec une constance presque cruelle : la conversion de chaleur en mouvement est limitée par des lois fondamentales. Et ces lois, elles, ne se négocient pas.

En Europe notamment, la transition avance par à-coups. Les ventes d’électriques progressent, mais la dynamique reste sensible aux aides, au prix de l’électricité, au coût des modèles et aux inquiétudes sur la recharge. Dans le même temps, le thermique se réorganise : hybridation légère, hybrides rechargeables, moteurs plus petits mais plus sophistiqués, sans oublier le retour en grâce des carburants de synthèse dans certains discours. Sur le papier, l’écosystème paraît foisonnant. Sur le plan énergétique, il se heurte pourtant au même plafond.

Le plafond de verre du thermique : le cycle de Carnot

Le point de départ est simple : un moteur essence ou diesel est une machine thermique. Il brûle un carburant, transforme une partie de la chaleur en travail mécanique, puis rejette le reste. Cette limitation n’est pas un défaut de conception particulier : c’est la conséquence directe de la thermodynamique, et en particulier de la limite décrite par Sadi Carnot au XIXe siècle.

Pourquoi on ne peut pas convertir toute la chaleur en mouvement

Le rendement théorique maximal d’une machine thermique dépend de la différence de température entre la source chaude (la combustion) et la source froide (l’environnement, via le système de refroidissement et les gaz d’échappement). Plus l’écart est grand, plus le rendement maximal grimpe… mais il n’atteint jamais 100 %. Concrètement, cela signifie qu’une fraction de l’énergie est condamnée à partir en chaleur résiduelle, même dans un scénario idéal.

Dans la pratique, la réalité est encore plus sévère. Aux pertes incompressibles s’ajoutent les frottements internes, les pertes par pompage (admission/échappement), la gestion de la température, les contraintes anti-pollution, et le simple fait qu’un moteur n’opère pas en permanence dans sa zone optimale. Résultat : un moteur essence moderne dépasse rarement 35 à 40 % de rendement dans les meilleures conditions, tandis que certains diesels peuvent atteindre des pics autour de 40 % (parfois un peu plus sur des architectures très optimisées). Le reste ? Dissipé en chaleur, notamment via l’échappement et le circuit de refroidissement.

Optimiser la combustion : progrès réels, mais marge de manœuvre réduite

Depuis vingt ans, les ingénieurs n’ont pas chômé. Injection directe, suralimentation, distribution variable, taux de compression optimisés, cycles de type Atkinson/Miller sur certains hybrides, réduction des frictions, récupération d’énergie, et pilotage électronique de plus en plus fin : le thermique a gagné en efficacité par petites touches. Mais ce sont des gains incrémentaux. Ils grignotent quelques points, pas des dizaines.

Le dilemme de la température : efficacité vs contraintes

Pour améliorer le rendement d’un moteur thermique, une approche consiste à augmenter la température et la pression de combustion. Sur le papier, c’est cohérent : l’écart entre source chaude et source froide s’élargit, et le rendement théorique peut progresser. Dans les faits, la facture est lourde : matériaux plus coûteux, sollicitations mécaniques accrues, nécessité de refroidir davantage, et risques d’augmenter certains polluants (notamment les oxydes d’azote) si la combustion devient plus « agressive ». La technique avance donc sur une ligne de crête, entre performance, durabilité, émissions et coût industriel.

Et si certains constructeurs pariaient encore sur le thermique ?

Dans plusieurs régions du monde, des acteurs continuent de pousser l’optimisation du moteur à combustion, parfois en misant sur des architectures hybrides où le thermique opère dans une plage plus favorable. C’est l’un des intérêts de l’hybridation : elle permet de lisser les phases inefficaces (démarrages, relances, circulation urbaine) et de décaler une partie de l’effort vers l’électrique, plus efficient à bas régime et plus performant en régénération.

Mais ce point est crucial : lorsque l’hybridation améliore la consommation, ce n’est pas parce que le thermique a soudain cassé ses limites. C’est parce que le système réduit le temps passé dans les pires conditions de rendement, et récupère une partie de l’énergie cinétique au freinage. En d’autres termes, c’est l’électrification qui vient compenser les faiblesses structurelles de la combustion.

Le moteur électrique : l’avantage d’une chaîne énergétique plus directe

Un moteur électrique ne fonctionne pas comme une machine thermique. Il ne convertit pas de la chaleur issue d’une combustion en mouvement : il transforme directement de l’énergie électrique en énergie mécanique. Cette différence change tout. Les moteurs électriques modernes atteignent couramment des rendements très élevés, souvent au-delà de 90 %, avec des pointes encore supérieures selon les conditions de fonctionnement et la conception (moteur, électronique de puissance, gestion thermique).

Du courant à la roue : où se situent les pertes

Bien sûr, un véhicule électrique n’est pas parfait. Il existe des pertes dans l’électronique (onduleur), dans la batterie (charge/décharge, résistance interne), dans la gestion thermique, et en amont dans la production et l’acheminement de l’électricité. Mais même en additionnant ces pertes, la chaîne énergétique reste généralement plus efficiente que celle d’un véhicule thermique, où l’étape la plus coûteuse est la combustion elle-même, intrinsèquement dissipative.

Pour aller plus loin sur ce point, nous avons détaillé le vrai bilan 2025 des batteries de voitures électriques, avec des chiffres sur la dégradation, l’impact de la recharge rapide et les bonnes pratiques pour préserver l’autonomie dans le temps.

Autre avantage : l’électrique excelle en ville. Là où un thermique s’use à froid, consomme au ralenti, et gaspille l’énergie à chaque freinage, l’électrique peut récupérer une partie de l’énergie via la régénération et délivre un couple élevé sans passer par une zone d’inefficacité comparable à celle d’un moteur à combustion dans les embouteillages.

Carburants de synthèse : solution climatique, pas raccourci énergétique

Les carburants de synthèse, souvent présentés comme un moyen de sauver le moteur thermique, méritent une lecture nuancée. Ils peuvent, sous certaines conditions, contribuer à réduire l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, notamment si l’électricité utilisée pour les produire est bas-carbone et si le CO₂ capté est réellement compensatoire. Mais sur le plan strictement énergétique, ils ne changent pas la nature du moteur : la combustion restera soumise aux mêmes limites thermodynamiques.

Autrement dit, même avec un carburant propre sur le papier, la voiture thermique continuera de transformer une grande part de l’énergie en chaleur perdue. C’est une différence majeure entre débat climatique (d’où vient l’énergie, quel CO₂ émis au global) et débat d’efficacité (combien d’énergie utile arrive réellement aux roues).

Pourquoi le débat ne se résume pas à l’efficacité

Si l’avantage technique de l’électrique en rendement est difficile à contester, l’équation automobile ne se limite pas à un pourcentage. L’accès à la recharge, le prix des véhicules, la disponibilité des matières premières, la vitesse de déploiement des infrastructures, ou encore la performance en conditions très froides et sur longs trajets sont des facteurs concrets qui influencent l’adoption. Le thermique conserve aussi des atouts industriels et logistiques, notamment dans certaines régions moins équipées.

Mais sur le terrain strict de la physique, l’écart de principe demeure : d’un côté, une technologie contrainte par la conversion chaleur-mouvement ; de l’autre, une conversion électromécanique beaucoup plus directe. Les innovations peuvent rendre le thermique plus sobre, parfois de manière impressionnante, sans pour autant renverser la table.

À court terme, l’hybride et les carburants alternatifs peuvent jouer un rôle de transition, en limitant la consommation et en amortissant les contraintes d’infrastructure. À long terme, la logique énergétique pousse mécaniquement vers des solutions où l’énergie se perd moins avant d’atteindre la route. Et c’est là, au-delà des slogans, que la voiture électrique conserve son avantage le plus décisif : celui d’être du bon côté des lois de la thermodynamique.