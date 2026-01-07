TENDANCES
KultureGeek [CES 2026] iPolish : des faux ongles capables de changer de couleur à la demande
Matériel et Accessoires

[CES 2026] iPolish : des faux ongles capables de changer de couleur à la demande

7 Jan. 2026 • 12:40
1

C’est sans doute l’un des innovations les plus futuristes présentées au CES 2026, une innovation à la frontière de la beauté et de la technologie. iPolish a en effet présenté des faux ongles intelligents capables de changer de couleur à la demande, sans vernis ni passage en institut.

Des faux ongles pilotés par une charge électrique

Les ongles iPolish prennent la forme de capsules acryliques à coller directement sur l’ongle (le vrai), des capsules qui intègrent une technologie électrochimique permettant de modifier leur teinte. Le changement de couleur s’effectue à l’aide d’un stylet électronique relié à un smartphone. Une fois la couleur sélectionnée dans l’application mobile, il suffit de placer brièvement l’ongle dans le stylet pour déclencher la transformation. Les plus cinéphiles auront noté qu’une technologie similaire était dévoilée dans le film de S.F Total Recall de Paul Verhoeven.

SquovalBeautyshot

L’opération ne prend que quelques secondes par ongle et peut être répétée autant de fois que souhaité. Chaque capsule est capable d’afficher jusqu’à 400 nuances différentes, offrant une liberté totale pour assortir sa manucure à une tenue ou à un événement, sans contrainte de durée.

Un concept accessible, avec quelques limites

Le kit de démarrage est proposé à 95 dollars et comprend deux jeux d’ongles aux formes prédéfinies : Ballerina, plus courte, et Squoval, plus allongée. Ces formes ne peuvent pas être modifiées sous peine d’endommager les composants internes. Des ongles de remplacement seront disponibles à l’unité, à un tarif annoncé de 6,50 dollars l’ongle.

Si la durabilité et la fiabilité du produit devront être confirmées à l’usage, iPolish mise sur une alternative économique et pratique aux manucures répétées. Les premières livraisons sont attendues pour juin 2026, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’accessoires beauté connectés.

 

