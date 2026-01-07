TENDANCES
Hors-Sujet

Objets connectés de santé : 1 million de tonnes de déchets électroniques d’ici 2050

7 Jan. 2026 • 14:15
0

Alors que le CES 2026 met une nouvelle fois en lumière une nouvelle salve d’objets connectés dédiés à la santé, les conséquences écologiques de ce nouveau marché comment (enfin) à être évoquées. Capteurs de glycémie, tensiomètres intelligents et bracelets de suivi promettent certes un meilleur contrôle médical, mais leur généralisation pourrait avoir un coût écologique majeur.

Une explosion annoncée des déchets électroniques

Si l’on en croit les conclusions d‘une étude menée par des chercheurs des universités Cornell et de Chicago, la demande mondiale en dispositifs de santé portables pourrait atteindre deux milliards d’unités par an d’ici 2050. Ce volume représenterait une multiplication de la production d’un facteur 140 par rapport aux niveaux actuels. Sans évolution des méthodes de conception, ces appareils pourraient alors générer plus d’un million de tonnes de déchets électroniques et près de 100 millions de tonnes de CO₂ sur la même période.

Pile Dechets

Ces chiffres désastreux ont de quoi interroger alors même que les wearables sont souvent perçus comme de petits objets faciles à remplacer et peu polluants (ce qui n’est donc pas le cas).

Le véritable point noir : l’électronique interne

Contrairement aux idées reçues, le plastique n’est pas le principal responsable de cette empreinte carbone. L’étude, publiée dans la revue Nature, révèle que le circuit imprimé — véritable cœur technologique de ces appareils — représenterait à lui seul environ 70 % de l’impact environnemental. En cause : l’extraction et le traitement de métaux rares, ainsi que des processus industriels très énergivores.

Des pistes concrètes pour limiter l’impact

Les chercheurs avancent deux leviers prioritaires, soit remplacer les matériaux précieux par des métaux plus courants comme le cuivre et repenser les objets connectés sous forme modulaire. L’objectif serait de pouvoir conserver et réutiliser l’électronique interne, tout en renouvelant uniquement les éléments externes.

À l’heure où les annonces technologiques se multiplient, cette étude nous rappelle que, à grande échelle, chaque choix de conception compte et peut transformer des innovations médicales à priori bénéfiques pour l’humanité en de véritables catastrophes écologiques.

