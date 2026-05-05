Tesla FSD dépasse les 10 milliards de miles : pourquoi la conduite autonome reste encore hors de portée

Tesla vient de franchir un cap spectaculaire avec son logiciel Full Self-Driving, désormais crédité de plus de 10 milliards de miles parcourus en conditions réelles. Un chiffre impressionnant, équivalent à plus de 16 milliards de kilomètres, qui illustre l’avance colossale du constructeur en matière de collecte de données. Mais derrière cette démonstration de force se cache une réalité plus nuancée : malgré son nom ambitieux, le FSD reste un système supervisé, incapable aujourd’hui de se passer totalement d’un conducteur attentif.

Depuis des années, Tesla présente son approche de la conduite autonome comme une course à l’échelle. Plus la flotte roule, plus le logiciel apprend. Plus les situations rencontrées sont nombreuses, plus l’intelligence artificielle est censée progresser. Cette stratégie repose sur un atout que peu de concurrents peuvent revendiquer : des millions de véhicules déjà en circulation, capables de nourrir en continu les modèles d’apprentissage de la marque.

Le passage du seuil des 10 milliards de miles constitue donc un moment symbolique. Elon Musk avait lui-même associé cet ordre de grandeur à une étape déterminante vers une conduite sans supervision humaine. Pourtant, le compteur peut grimper aussi haut qu’il veut : pour l’instant, les conducteurs de Tesla doivent toujours garder les mains prêtes, les yeux sur la route et la responsabilité juridique de ce que fait leur voiture.

Un record de données, mais pas encore une autonomie totale

Le Full Self-Driving de Tesla est commercialisé comme une technologie avancée d’assistance à la conduite. Il peut gérer de nombreuses situations : suivre une trajectoire, changer de voie, interpréter des feux, négocier certains carrefours ou adapter sa vitesse au trafic. Dans les meilleurs cas, l’expérience donne l’impression que la voiture conduit presque seule.

Mais ce presque change tout. Le système reste classé comme une aide à la conduite de niveau 2, ce qui signifie que l’humain demeure le conducteur principal. En cas d’erreur, de mauvaise interprétation ou d’événement inattendu, c’est à lui d’intervenir immédiatement. Tesla insiste d’ailleurs sur ce point dans sa communication : le FSD actuellement proposé au public est une conduite autonome supervisée, et non une véritable conduite autonome sans conducteur.

Cette distinction est essentielle, car elle sépare deux mondes. D’un côté, une technologie capable de réduire la charge de conduite dans certaines conditions. De l’autre, un système suffisamment fiable pour assumer seul la sécurité du véhicule, de ses occupants et des autres usagers. Tesla a franchi une montagne de kilomètres, mais n’a pas encore franchi ce seuil réglementaire, technique et juridique.

La stratégie Tesla : miser sur la vision et la masse de données

Contrairement à plusieurs acteurs majeurs de la conduite autonome, Tesla refuse de multiplier les capteurs spécialisés. Le constructeur privilégie une approche centrée sur les caméras et l’intelligence artificielle, avec l’idée que la voiture doit comprendre la route à la manière d’un humain, principalement par la vision.

Ce choix a un avantage évident : il permet de déployer la technologie à grande échelle sur des véhicules de série, sans recourir à un matériel coûteux et complexe. Chaque Tesla compatible devient un maillon potentiel de l’apprentissage global du système. Dans cette logique, la flotte mondiale du constructeur constitue un immense laboratoire roulant.

Mais cette philosophie comporte aussi des limites. La route ne se résume pas à des cas fréquents et prévisibles. Les situations rares, ambiguës ou mal balisées restent les plus difficiles à gérer : un piéton masqué par un véhicule, une signalisation contradictoire, un chantier mal indiqué, une météo dégradée ou un comportement humain irrationnel. C’est précisément dans ces scénarios marginaux que se joue la crédibilité d’une conduite réellement autonome.

Waymo et Baidu avancent avec une autre méthode

Face à Tesla, d’autres acteurs ont choisi une voie plus encadrée. Waymo, filiale d’Alphabet, opère déjà des robotaxis sans conducteur dans plusieurs zones urbaines américaines. Sa stratégie repose sur des territoires précisément cartographiés, des véhicules équipés de capteurs redondants et une validation progressive ville par ville.

Cette approche est moins spectaculaire en volume global que celle de Tesla, mais elle repose sur une différence fondamentale : dans les zones où le service est ouvert, Waymo assume la conduite sans qu’un humain soit installé derrière le volant. Le constructeur met en avant des statistiques de sécurité très favorables par rapport aux conducteurs humains, notamment sur les accidents graves ou impliquant le déclenchement d’airbags.

En Chine, Baidu suit également une trajectoire offensive avec Apollo Go. Le groupe revendique des centaines de millions de kilomètres parcourus en conduite autonome et développe des robotaxis conçus pour réduire fortement les coûts d’exploitation. Son expansion internationale, notamment au Moyen-Orient, montre que la bataille ne se limite plus aux États-Unis.

Deux visions de l’autonomie s’opposent

La différence entre Tesla, Waymo et Baidu n’est pas seulement technique. Elle est aussi stratégique. Tesla veut résoudre l’autonomie par la généralisation : un même système, entraîné par une immense quantité de données, capable de fonctionner partout. Ses rivaux privilégient une montée en puissance plus prudente : des zones limitées, des cartes détaillées, des capteurs multiples et un contrôle plus strict du périmètre d’usage.

Le débat reste ouvert. L’approche de Tesla pourrait, si elle aboutit, permettre un déploiement massif et rapide. Mais elle doit encore prouver qu’elle peut atteindre un niveau de sûreté suffisant sans lidar, sans cartographie aussi lourde et sans opérateur humain prêt à reprendre la main. À l’inverse, les solutions de Waymo ou Baidu semblent aujourd’hui plus matures pour des services de robotaxis, mais leur extension à grande échelle reste coûteuse et complexe.

Les robotaxis Tesla progressent, mais restent sous observation

Tesla ne reste pas immobile. Le constructeur a commencé à déployer des services de robotaxis dans certaines villes américaines, avec une flotte encore limitée et une expansion progressive. Elon Musk continue de promettre une montée en puissance rapide, avec l’objectif d’élargir le service à davantage d’États et, à terme, de proposer une version non supervisée du FSD au grand public.

Mais les annonces de Tesla sur l’autonomie sont scrutées avec prudence. L’entreprise a déjà repoussé à plusieurs reprises ses échéances en matière de conduite sans conducteur. Les régulateurs, en particulier en Europe, restent attentifs à la manière dont la technologie est présentée aux utilisateurs, à ses performances en conditions difficiles et à la responsabilité en cas d’accident.

Le nom Full Self-Driving continue d’ailleurs d’alimenter la controverse. Pour le grand public, l’expression peut laisser penser que la voiture est autonome. Dans les faits, la version disponible aujourd’hui impose encore une surveillance permanente. Cette ambiguïté entre promesse marketing et réalité technique demeure l’un des principaux défis de Tesla.

Le véritable obstacle : les situations impossibles à prévoir

Les 10 milliards de miles parcourus en FSD constituent une performance industrielle majeure. Peu d’entreprises peuvent collecter autant de données routières à cette échelle. Pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, détecter des schémas de conduite et améliorer les réactions du système, cette masse d’informations représente un avantage considérable.

Mais la conduite autonome ne se gagne pas uniquement au volume. La qualité des données, leur diversité, leur annotation, leur représentativité et leur exploitation logicielle comptent tout autant. Une voiture autonome ne doit pas seulement bien conduire dans 99 % des cas. Elle doit aussi savoir quoi faire dans les situations absurdes, rares ou inédites, celles que les statistiques rencontrent peu mais que la route produit constamment.

C’est là que se situe le vrai mur technologique. Tant que Tesla ne pourra pas garantir que son système gère ces cas extrêmes sans supervision humaine, le FSD restera une assistance très avancée plutôt qu’un conducteur numérique pleinement autonome.

Le cap des 10 milliards de miles marque donc moins l’arrivée de la voiture sans conducteur que l’entrée dans une nouvelle phase de confrontation avec la réalité. Tesla dispose d’un volume de données exceptionnel, d’une base d’utilisateurs massive et d’une puissance logicielle considérable. Mais l’autonomie totale ne se décrète pas au compteur : elle se prouve, ville après ville, trajet après trajet, lorsque le volant peut enfin être laissé à la machine sans que l’humain serve encore de filet de sécurité.