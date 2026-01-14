Tesla : le FSD (conduite autonome) sera désormais accessible uniquement via un abonnement payant

TENDANCES
14 Jan. 2026 • 19:38
1

Tesla s’apprête à modifier en profondeur la monétisation de son système Full Self-Driving (FSD) pour la conduite autonome . À compter du 14 février, l’option facturée jusqu’ici 8 000 dollars à l’achat (7000 euros en France, avec des fonctions bridées) ne sera plus proposée. Elon Musk a confirmé sur X que le constructeur californien basculera vers un modèle exclusivement basé sur l’abonnement.

Un gros changement pour les futurs propriétaires

Jusqu’à présent, le Full Self-Driving était accessible soit via un paiement unique élevé, soit par le biais d’un abonnement mensuel déjà existant. En supprimant l’achat définitif, Tesla entend simplifier son offre et, potentiellement, élargir l’accès à cette technologie. Cette évolution pourrait séduire les clients hésitants, notamment ceux qui envisagent une revente ou un changement de véhicule à moyen terme.

Tesla Autopilot

Le tarif exact de l’abonnement après cette transition n’a pas été précisé. À ce jour, le service est proposé à 99 dollars par mois ou 999 dollars par an, mais rien n’indique que ces tarifs resteront inchangés.

Un système toujours loin de l’autonomie promise

Malgré son appellation, le Full Self-Driving ne permet pas une conduite autonome complète : le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. Techniquement, le système relève davantage de l’assistance à la conduite avancée que de l’autonomie de niveau 3, et encore moins des niveaux 4 ou 5.

Depuis près d’une décennie, Tesla communique sur des capacités de conduite autonome à venir, ce qui suscite des attentes déçues… et donc controverses. Les autorités et associations de consommateurs critiquent régulièrement l’usage jugé abusif des termes Autopilot et Full Self-Driving, et ce n’est sans doute pas un abonnement qui changera ces polémiques.

Un commentaire pour cet article :

