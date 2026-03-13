Alerte Enlèvement : votre smartphone va vous alerter avec FR-Alert

À l’occasion des 20 ans du dispositif Alerte Enlèvement, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé son intégration à FR-Alert, le système de notification d’urgence gouvernemental. L’objectif est de toucher 75 % des détenteurs de smartphones en cas d’enlèvement d’enfant, contre une diffusion jusqu’ici limitée aux médias traditionnels, panneaux d’affichage et partenaires institutionnels.
Jusqu’à présent, Alerte Enlèvement et FR-Alert fonctionnaient en parallèle sans se croiser. Le premier mobilisait une soixantaine de partenaires, des chaînes de télévision aux sociétés d’autoroutes, en passant par la SNCF, pour diffuser le message toutes les 15 minutes pendant au minimum trois heures. Le second servait à alerter la population en cas de catastrophe naturelle ou de menace terroriste, via une notification envoyée directement sur les téléphones situés dans un périmètre géographique défini.
Avec cette fusion, FR-Alert opérera au niveau régional, une première : le système n’avait jusqu’ici été activé qu’à l’échelon départemental. La notification s’affichera automatiquement sur tous les smartphones présents dans la zone, qu’ils soient en veille ou sans connexion Internet, et ce sur les réseaux des quatre opérateurs principaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile), ainsi que leurs opérateurs virtuels. Dans certaines zones frontalières, les opérateurs étrangers pourront également relayer l’alerte.
Le message envoyé sur le smartphone reprendra les informations réunies par le procureur de la République : prénom et description physique de l’enfant, heure et lieu de l’enlèvement, description du ou des suspects, photographie éventuelle et un numéro de téléphone unique pour transmettre tout témoignage utile. Le déclenchement reste soumis à des critères stricts : enlèvement avéré d’un mineur, risque établi pour sa vie ou son intégrité physique et éléments d’identification précis disponibles.
Activé 37 fois en 20 ans, le dispositif Alerte Enlèvement a permis de retrouver 38 enfants. Aucune date de déploiement n’a été communiquée par le ministère, plusieurs ajustements techniques et réglementaires restant à finaliser.
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13 Mar. 2026 • 16:28
13 Mar. 2026 • 15:01
13 Mar. 2026 • 14:05
Développer une application » alerte enlèvement » pour le vol de son smartphone, ça le fait,non ?