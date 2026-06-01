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Amazon annonce trois nouveaux sites logistiques en France

3 min.
1 Juin. 2026 • 15:45
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Amazon a profité du sommet Choose France pour annoncer trois nouveaux sites logistiques en Pays de la Loire, en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Le commerçant en ligne veut ainsi étendre un réseau français appelé à passer de 8 à 13 centres de distribution d’ici fin 2027, tout en ajoutant plus de 1 000 emplois en CDI.

Amazon Logo Batiment

De nouveaux sites logistiques Amazon en France

Amazon exploite aujourd’hui 8 centres de distribution en France, en comptera 11 d’ici septembre, puis 13 à la fin de 2027. Ce rythme montre que l’entreprise ne se contente plus de renforcer quelques points d’appui isolés : elle continue à densifier son maillage logistique à l’échelle nationale.

Dans cette nouvelle vague, le site le plus structurant se trouve à Derval en Loire-Atlantique. Amazon y implantera un centre de distribution consacré à la préparation des commandes, avec plus de 100 millions d’euros d’investissement et 1 000 emplois annoncés pour l’exploitation du site. L’entreprise précise aussi que l’entrepôt utilisera les dernières technologies robotiques, ce qui place ce projet au croisement de l’automatisation et de l’expansion territoriale.

L’annonce du jour s’ajoute à un calendrier déjà chargé. Début mai, Amazon avait déjà promis plus de 7 000 emplois supplémentaires et avait indiqué que les premières créations débuteraient dès 2026 avec l’ouverture de trois centres de distribution à Illiers-Combray dans l’Eure-et-Loir, à Beauvais dans l’Oise et à Colombier-Saugnieu dans le Rhône. À cela s’ajoute un autre centre de distribution prévu fin 2027 à Ensisheim en Alsace.

Amazon regroupe d’ailleurs une partie de ces projets dans un même ensemble chiffré. L’entreprise affirme que les quatre sites formés à Derval, Ensisheim et les deux autres annonces associées représentent plus de 400 millions d’euros d’investissements et plus de 3 000 emplois en CDI. Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon en France, déclare que « ces nouveaux investissements traduisent notre confiance dans le potentiel économique des territoires ».

Un investissement de 15 milliards d’euros

Cette offensive logistique s’inscrit dans un plan plus large présenté début mai, que le groupe décrit comme son plus important à ce jour en France. Amazon prévoit d’investir plus de 15 milliards d’euros d’ici à 2028, avec l’objectif de porter à plus de 8 000 le nombre d’emplois créés. Le programme ne se limite pas aux entrepôts : il inclut aussi le développement des capacités de cloud et d’intelligence artificielle, ainsi que la consolidation du réseau déjà en place.

Le groupe replace enfin cette montée en puissance dans un contexte de concurrence plus tendu. Confronté depuis plusieurs années aux plateformes asiatiques comme Temu et Shein, Amazon met en avant plus de 30 milliards d’euros investis dans l’économie française depuis 2010, ainsi que plus de 25 000 salariés en CDI répartis sur plus de 35 sites.

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