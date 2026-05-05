Amazon annonce investir 15 milliards d’euros en France

Amazon lance en France son plan le plus ambitieux à ce jour avec plus de 15 milliards d’euros investis entre 2026 et 2028. L’annonce ne se limite pas à un chiffre record : elle se traduit déjà par une nouvelle vague d’entrepôts, plus de 7 000 CDI et un renforcement à la fois sur la logistique, le cloud et l’intelligence artificielle pour l’ensemble du territoire.

Un gros investissement d’Amazon en France

Dès 2026, Amazon commencera à ouvrir trois centres de distribution à Illiers-Combray, Beauvais et Colombier-Saugnieu, avant un quatrième site à Ensisheim fin 2027. À eux seuls, ces projets concentrent l’essentiel des embauches, avec 1 000 CDI à Illiers-Combray, 1 000 à Beauvais, 3 000 à Colombier-Saugnieu et 2 000 à Ensisheim.

L’annonce ne vise pas seulement à ajouter des entrepôts. Amazon explique vouloir investir à la fois dans de nouveaux sites, dans son réseau existant et dans ses capacités cloud et IA en France.

Amazon relie directement cet effort à sa promesse commerciale. Le groupe met en avant des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas plus accessibles, tout en affirmant qu’un réseau de proximité peut aussi réduire son empreinte environnementale.

Cette stratégie s’appuie sur un usage déjà très intense du service. Amazon indique qu’en 2025, plus de 170 millions d’articles ont été livrés le jour même ou le lendemain aux membres Prime en France et que ces abonnés auraient économisé en moyenne environ 140 euros sur l’année grâce aux livraisons rapides et offertes.

« Cet investissement massif d’Amazon envoie un signal très fort »

Amazon ne présente pas cet investissement de 15 milliards d’euros comme une simple montée en puissance logistique. L’entreprise insiste aussi sur son poids économique local, en affirmant que ses installations soutiennent l’emploi, l’activité et les recettes fiscales, avec plusieurs millions d’euros versés chaque année par les plus grands sites aux collectivités.

Le message est aussi politique. Jean-Baptiste Thomas, directeur général d’Amazon France, déclare :

Ce plan d’investissement de plus de 15 milliards d’euros porte une ambition claire : être toujours plus utiles aux Français et à l’économie française. Concrètement, cela se traduira par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité. C’est notre engagement le plus important en France depuis plus de 25 ans et c’est la preuve tangible de notre confiance dans l’avenir économique et technologique du pays.

Nicolas Forissier, ministre délégué du Commerce extérieur et de l’attractivité, a également fait un commentaire :

Cet investissement massif d’Amazon envoie un signal très fort : notre pays attire, et surtout il donne envie de s’engager dans la durée. Derrière ces 15 milliards d’euros, il y a des milliers d’emplois, des territoires qui avancent et des opportunités concrètes pour nos entreprises. Nous poursuivons notre mobilisation pour faire de la France un leader européen du commerce et de l’innovation.

Le groupe inscrit enfin cette annonce dans une trajectoire plus longue. Amazon dit avoir déjà investi plus de 30 milliards d’euros en France depuis 2010, emploie plus de 25 000 personnes en CDI et affirme soutenir plus de 100 000 emplois au total dans le pays.