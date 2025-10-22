TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Apple, Google, Amazon… les députés approuvent une « taxe GAFAM »
Hors-Sujet

Apple, Google, Amazon… les députés approuvent une « taxe GAFAM »

22 Oct. 2025 • 19:23
0

Les députés de la commission des Finances ont approuvé aujourd’hui une mesure visant les géants américains de la tech avec une taxe GAFAM (Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft). Un amendement au projet de loi de finances propose de faire passer la taxe sur les services numériques de 3 % à 15 %, avec l’espoir de récolter plusieurs milliards d’euros.

GAFAM

Un impôt redessiné pour cibler les GAFAM

L’amendement, porté par le député Renaissance Jean-René Cazeneuve, modifie en profondeur les règles du jeu. Outre la multiplication par cinq du taux d’imposition, il relève considérablement le seuil de déclenchement de la taxe. Seules les entreprises réalisant plus de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial seront désormais concernées, contre 750 millions d’euros auparavant.

Ce rehaussement a un objectif clair, comme l’a expliqué Jean-René Cazeneuve à l’AFP : il s’agit d’éviter que des entreprises françaises, à l’image de Leboncoin, ne tombent dans le champ de cet impôt. La mesure est donc spécifiquement calibrée pour peser sur les plus grands acteurs mondiaux du numérique. Le rapporteur général du budget espère ainsi que la taxe rapportera quelques milliards d’euros aux caisses de l’État.

Une stratégie de « réciprocité » face aux États-Unis

Cette décision, qui a reçu un large soutien en commission, revêt une forte dimension politique. Le député Renaissance Denis Masseglia a défendu un amendement similaire en soulignant la nécessité d’adopter « une stratégie de réciprocité » face aux droits de douane imposés par les États-Unis.

Le groupe Renaissance avait par ailleurs indiqué hier préférer cette approche ciblée à une surtaxation des grandes entreprises plus générale. Ce choix stratégique fait écho à une autre décision prise par les députés macronistes en début de semaine. Ils avaient en effet corrigé une mesure du projet de loi de finances pour exclure les entreprises de taille intermédiaire (ETI) d’une contribution sur les bénéfices des très grandes entreprises.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GAFAM Hors-Sujet

L’Union européenne va taxer les services numériques américains (GAFAM)

Data Center Serveurs Hors-Sujet

Microsoft, Amazon et Google se désengagent de la Chine face aux tensions géopolitiques

th_640x480-google-ftc-logo_610x458 Hors-Sujet

La FTC enquête sur Amazon et Google : opacité présumée dans les enchères publicitaires

Amazon Logo Depot Centre Distribution Hors-Sujet

Amazon va investir plus de 300 millions d’euros en France

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta AI Logo

Meta va supprimer tous les chatbots de WhatsApp… sauf bien sûr Meta AI

22 Oct. 2025 • 19:15
0 Applications

En voilà une pratique bien peu respectueuse de la concurrence : Meta prépare une profonde transformation de WhatsApp et...

Europa Clipper

La sonde Europa Clipper pourrait bientôt traverser la queue d’une comète interstellaire

22 Oct. 2025 • 18:44
1 Science

La comète interstellaire 3I/ATLAS traverse à toute vitesse le système solaire interne, et les chercheurs du monde entier se...

Netflix Logo Television

Netflix annonce miser à fond sur l’intelligence artificielle

22 Oct. 2025 • 18:11
0 Hors-Sujet

Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Netflix a clairement indiqué que l’intelligence artificielle est désormais...

Icône de l'application YouTube

YouTube propose un outil IA pour protéger les créateurs des deepfakes

22 Oct. 2025 • 16:23
0 Internet

YouTube déploie une nouvelle fonctionnalité pour les membres de son programme partenaire afin de lutter contre l’usurpation...

Gravity

Une startup dévoile une « armure spatiale » pour protéger les satellites des débris orbitaux

22 Oct. 2025 • 15:55
0 Science

Gravity, ce n’est pas seulement un film : si l’on en croit l’Agence spatiale européenne (ESA), près de 54 000...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Apple retire deux applications de rencontres controversées

App Store : Apple retire deux applications de rencontres controversées

22 Oct. 2025 • 20:32

image de l'article La puce Apple A20 des iPhone 18 serait bien plus chère

La puce Apple A20 des iPhone 18 serait bien plus chère

22 Oct. 2025 • 18:37

image de l'article Shrinking : la saison 3 de la série de comédie prend date sur Apple TV

Shrinking : la saison 3 de la série de comédie prend date sur Apple TV

22 Oct. 2025 • 17:50

image de l'article Le Royaume-Uni veut forcer Apple à ouvrir son App Store, comme l’UE

Le Royaume-Uni veut forcer Apple à ouvrir son App Store, comme l’UE

22 Oct. 2025 • 17:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site