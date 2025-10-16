TENDANCES
Hors-Sujet

Microsoft, Amazon et Google se désengagent de la Chine face aux tensions géopolitiques

16 Oct. 2025 • 19:36
0

Alors que les relations entre Washington et Pékin se durcissent, les mastodontes américains de la tech — Microsoft, Amazon et Google — entament un vaste mouvement de désengagement industriel vis-à-vis de la Chine. Selon des sources proches des chaînes d’approvisionnement, ces entreprises cherchent à transférer la majorité de leur production et de leurs infrastructures hors du territoire chinois, une stratégie qui tranche avec l’approche nettement plus prudente d’Apple.

Microsoft se désengage fortement

Microsoft souhaiterait ainsi faire fabriquer en dehors de Chine jusqu’à 80 % des composants nécessaires à ses ordinateurs Surface, ses tablettes et ses serveurs, et ce d’ici 2026. Le projet inclut aussi le déplacement d’une partie de la production des consoles Xbox vers d’autres pays asiatiques (ce qui au passage semble indiquer que Microsoft n’en a pas fini avec les consoles Xbox). La firme de Redmond demande déjà à ses partenaires de préparer dès l’an prochain de nouvelles capacités de fabrication hors du pays.

Data Center Serveurs

Google et Amazon suivent le même mouvement

Du côté de Google, les fournisseurs sont incités à accélérer la production de serveurs en Thaïlande, où le groupe a déjà sécurisé plusieurs partenaires pour les pièces et l’assemblage. Concernant Amazon Web Services, Amazon étudie la possibilité de réduire sa dépendance à l’entreprise chinoise SYE pour les cartes de circuits imprimés destinées à ses data centers d’intelligence artificielle.

Ces transferts de supply chain à marche forcée s’annoncent toutefois complexe : la Chine reste en effet un acteur incontournable concernant la production de composants technologiques, le pays disposant d’énormes capacités de production. Reste que dans un contexte de sanctions diverses et de hausses tarifaires réciproques, ces délocalisations de plusieurs géants américains marquent un tournant stratégique majeur pour l’industrie technologique mondiale.

Nikkei

