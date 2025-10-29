Les députés ont voté pour multiplier par deux la taxe GAFAM visant les géants de la tech

Les députés français ont voté le doublement de la taxe GAFAMA sur les géants de la tech, la faisant passer de 3 % à 6 %. Adoptée par 296 voix contre 58, cette mesure a été prise malgré l’opposition du gouvernement, qui craignait des représailles de l’administration Trump.

De 3 % à 6 pour la taxe GAFAM

Le taux de 6 % pour la taxe GAFAM (Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft) est le fruit d’un compromis. En commission, le camp présidentiel avait d’abord envisagé un taux de 15 %. Le rapporteur Jean-René Cazeneuve (Renaissance) a finalement défendu un amendement plus modéré, expliquant vouloir éviter de « rouvrir une guerre commerciale entre la France et les États-Unis ». Tout en affirmant que « les géants du numérique doivent payer en France un impôt qui soit proportionnel à leur activité », il a assumé ce recul stratégique.

Cette prudence faisait écho aux avertissements du ministre de l’Économie, Roland Lescure. Celui-ci a exhorté les députés à la retenue, les conjurant d’être prudents face au risque de « représailles disproportionnées ». Cette crainte a également guidé la droite, Les Républicains annonçant par la voix de Valérie Bazin-Malgras leur refus de soutenir toute hausse afin de « préserver nos filières agricoles, de vins et spiritueux », souvent les premières cibles des sanctions commerciales américaines.

La souveraineté fiscale française au cœur de vifs débats

Ce revirement a provoqué l’indignation des oppositions de gauche, qui y ont vu une capitulation. « Je suis extrêmement gênée (…) cela veut dire qu’on ne peut plus légiférer sur la question des GAFAM sous les menaces de Trump », a fustigé Cyrielle Chatelain, cheffe de file des écologistes.

Le socialiste Philippe Brun a résumé le clivage dans l’hémicycle en opposant deux camps : ceux qui « pensent qu’il faudra toujours plier le genou devant le géant américain » et ceux qui « s’affirment » et refusent qu’un autre pays impose sa loi. La décision finale de fixer le taux de la taxe GAFAM à 6 % illustre donc le difficile équilibre recherché par la majorité entre une volonté d’affirmation fiscale et une situation géopolitique compliquée.