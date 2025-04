L’Union européenne va taxer les services numériques américains (GAFAM)

L’Union européenne se prépare à une riposte suite aux nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump sur les importations européennes, et cela va toucher les services numériques. Selon Sophie Primas, porte-parole du gouvernement français, l’UE est « prête à la guerre commerciale » face à la décision de Donald Trump de mettre en place des droits de douane sur les produits en provenance d’Europe. La réponse de l’UE se décline en deux volets, dont le premier devrait être mis en place à la mi-avril.

Une réponse graduée à la mesure américaine

Le décret impose un droit de douane de 10 % sur toutes les importations en provenance des États-Unis et un taux de 20 % pour celles en provenance de l’UE. En réaction, l’UE prévoit d’introduire des mesures de contre-attaque en deux étapes. La première visera à répondre aux taxes sur l’aluminium et l’acier, alors que la deuxième, plus large, pourrait concerner un éventail de produits et de services numériques, actuellement non taxés. Cela va notamment concerner les GAFAM (Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft).

Sophie Primas a précisé au micro de RTL que cette seconde phase est en cours de négociation entre les États membres, soulignant que les services numériques, jusqu’ici épargnés par la fiscalité, seraient désormais visés. L’accès aux marchés publics européens pourrait également être restreint pour les États-Unis. Selon la porte-parole, « nous avons aujourd’hui toute une batterie d’outils et nous sommes prêts à cette guerre commerciale ».

Les secteurs européens particulièrement affectés

L’impact des mesures américaines pourrait être considérable, notamment pour des secteurs sensibles comme celui des vins et spiritueux. « On voit bien que tous les marchés d’exportation sont en train de se fermer », a déclaré Sophie Primas. Le gouvernement français envisage d’organiser des réunions avec les représentants des industries concernées afin de préparer des soutiens adaptés.

Emmanuel Macron prévoit de réunir aujourd’hui les secteurs touchés pour établir un bilan prévisionnel des effets des droits de douane et examiner les mesures de soutien possibles pour maintenir la compétitivité de la production européenne.