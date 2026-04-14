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Amazon annonce un nouveau centre de distribution en France, l’un des plus grands d’Europe

3 min.
14 Avr. 2026 • 18:00
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Amazon annonce la construction d’un nouveau centre de distribution en France. Il sera à Ensisheim dans le Haut-Rhin pour un investissement de plus de 250 millions d’euros et 2 000 emplois en CDI à la clé.

Amazon Logo Depot Centre Distribution

Un des plus grands centres logistiques d’Amazon en Europe

L’histoire de ce site est celle d’un projet fantôme. En 2020, des associations locales et des Amis de la Terre avaient documenté un méga-entrepôt de 190 000 m2 prévu à Ensisheim, alors même que le patron d’Amazon France affirmait que l’entreprise n’avait aucun projet en Alsace. Face à l’opposition locale, Amazon avait officiellement abandonné le projet. En septembre 2025, les Amis de la Terre publiaient encore un communiqué titré « Amazon a menti ». Aujourd’hui, voilà que le géant du commerce en ligne officialise son nouveau centre de distribution.

Le site d’Ensisheim couvrira 60 000 m2 au sol pour une surface totale de 189 000 m2 qui sont répartis sur trois niveaux, ce qui en fera, en matière de superficie, l’un des plus grands centres de distribution d’Amazon en Europe. Dédié à la préparation des commandes clients, il intégrera les dernières technologies robotiques de l’entreprise. L’ouverture doit avoir lieu à la fin 2027.

Patrick Labarre, président d’Amazon France Logistique, se félicite d’ouvrir un nouveau site dans la région Grand Est où l’entreprise emploie déjà plus de 4 000 salariés en CDI, répartis entre le centre de distribution d’Augny en Moselle et les agences de livraison de Woippy et Strasbourg. Au total, Amazon a investi plus de 1,5 milliard d’euros dans la région depuis 2010. Selon le cabinet Keystone, les investissements Amazon en Grand Est ont soutenu plus de 4 500 emplois indirects en 2024.

Michel Habig, maire d’Ensisheim et président de la Communauté de Communes de Centre Haut-Rhin, y voit « un signal fort » pour le territoire et évoque « des recettes fiscales importantes » pour la collectivité. Un enthousiasme que les opposants historiques au projet apprécieront à leur façon.

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