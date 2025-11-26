Alexa+, le nouvel assistant IA d’Amazon, fait ses débuts en France

Après un test aux États-Unis, Amazon propose Alexa+, son assistant vocal boosté à l’intelligence artificielle générative, en France. Il s’agit d’une bêta dans l’immédiat.

Une bêta pour Amazon Alexa+ en France

Amazon a envoyé un e-mail à plusieurs utilisateurs français pour leur proposer de tester Alexa+. On peut lire :

Merci de faire partie de nos utilisateurs Amazon Alexa ! Vous êtes invité à rejoindre le programme Bêta Alexa+, la toute nouvelle opportunité offerte par Amazon de tester les dernières fonctionnalités d’Alexa en France. Une fois votre inscription validée, vous recevrez une notification dès l’ouverture de votre accès à l’expérience Bêta. Soyez parmi les premiers à tester et évaluer la nouvelle expérience Alexa+ en français (France). Boostée par l’IA générative, Alexa+ est votre assistant personnel qui vous aide au quotidien — plus intelligent, conversationnel et utile. Durant la phase de test Bêta, vous pouvez contribuer à l’amélioration de la nouvelle expérience Alexa. Confirmez que vous êtes intéressé en cliquant sur « Rejoindre » ci-dessous avant le dimanche 30 novembre 2025.

L’e-mail inclut un bouton « Rejoindre », il suffit de cliquer dessus et de suivre les instructions pour participer au programme de bêta d’Alexa+ en France.

De nouveaux usages pour l’assistant vocal

Alexa+ se distingue par sa capacité à mener des conversations naturelles et fluides, tout en comprenant le contexte et les significations. L’assistant devient progressivement plus personnalisé à mesure que l’utilisateur interagit avec lui, mémorisant des détails comme les préférences alimentaires, les allergies ou encore les traditions hebdomadaires.

Alexa+ offre une gamme de fonctionnalités étendue : gestion de calendrier, récupération d’informations depuis des documents, résumé d’e-mails et plus encore. Il est également capable de fournir des réponses précises sur des sujets d’actualité, grâce à des partenariats avec des médias.

Voici certains usages possibles :

Explorez n’importe quel sujet, tenez des conversations complètes et obtenez des informations en temps réel.

Demandez à Alexa de se souvenir de détails importants comme un numéro de voyageur, des noms de restaurants, des recettes et bien plus encore. Alexa peut également mémoriser des informations sur les utilisateurs, telles que les restrictions alimentaires et les allergies, afin d’en tenir compte dans ses recommandations.

Demandez à Alexa+ des détails dans des documents, des notes, des photos, etc.

Gérez les calendriers et transformez les e-mails en événements.

Obtenez des recommandations personnalisées pour des livres, des films, des émissions de télévision, des podcasts et bien plus encore.

Mettez en place des routines avec des commandes telles que « tous les matins à 7 heures, allume la cafetière, allume lentement les lumières de ma chambre et mets de la musique paisible ».

Créez des listes de courses et commandez vos achats par la voix.

Demandez à Alexa+ de rechercher des offres pour un achat à venir.

Commandez des plats à emporter, réservez des trajets et faites des réservations pour le dîner.

Obtenez des recommandations alimentaires et des plans de repas, et définissez des minuteries de cuisson intuitives, comme une minuterie pour un steak à point plutôt qu’une heure précise.

Envoyer des annonces à des appareils Amazon spécifiques.

Générer des images.

L’assistant vocal avec IA générative est accessible via les appareils Amazon Echo, l’application mobile Alexa et une nouvelle expérience sur le Web. Disponible pour 19,99$/mois aux États-Unis (et potentiellement 19,99 €/mois en France), Alexa+ sera toutefois gratuit pour les abonnés à Amazon Prime.