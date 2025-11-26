Alexa+, le nouvel assistant IA d’Amazon, fait ses débuts en France

Après un test aux États-Unis, Amazon propose Alexa+, son assistant vocal boosté à l’intelligence artificielle générative, en France. Il s’agit d’une bêta dans l’immédiat.
Amazon a envoyé un e-mail à plusieurs utilisateurs français pour leur proposer de tester Alexa+. On peut lire :
Merci de faire partie de nos utilisateurs Amazon Alexa ! Vous êtes invité à rejoindre le programme Bêta Alexa+, la toute nouvelle opportunité offerte par Amazon de tester les dernières fonctionnalités d’Alexa en France. Une fois votre inscription validée, vous recevrez une notification dès l’ouverture de votre accès à l’expérience Bêta.
Soyez parmi les premiers à tester et évaluer la nouvelle expérience Alexa+ en français (France). Boostée par l’IA générative, Alexa+ est votre assistant personnel qui vous aide au quotidien — plus intelligent, conversationnel et utile. Durant la phase de test Bêta, vous pouvez contribuer à l’amélioration de la nouvelle expérience Alexa.
Confirmez que vous êtes intéressé en cliquant sur « Rejoindre » ci-dessous avant le dimanche 30 novembre 2025.
L’e-mail inclut un bouton « Rejoindre », il suffit de cliquer dessus et de suivre les instructions pour participer au programme de bêta d’Alexa+ en France.
Alexa+ se distingue par sa capacité à mener des conversations naturelles et fluides, tout en comprenant le contexte et les significations. L’assistant devient progressivement plus personnalisé à mesure que l’utilisateur interagit avec lui, mémorisant des détails comme les préférences alimentaires, les allergies ou encore les traditions hebdomadaires.
Alexa+ offre une gamme de fonctionnalités étendue : gestion de calendrier, récupération d’informations depuis des documents, résumé d’e-mails et plus encore. Il est également capable de fournir des réponses précises sur des sujets d’actualité, grâce à des partenariats avec des médias.
Voici certains usages possibles :
L’assistant vocal avec IA générative est accessible via les appareils Amazon Echo, l’application mobile Alexa et une nouvelle expérience sur le Web. Disponible pour 19,99$/mois aux États-Unis (et potentiellement 19,99 €/mois en France), Alexa+ sera toutefois gratuit pour les abonnés à Amazon Prime.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Le robot humanoïde AgiBot A2, conçu par la société chinoise éponyme AgiBot (située à Shanghai), a...
HP a annoncé un vaste plan de restructuration qui prévoit la suppression de 4 000 à 6 000 emplois d’ici la fin de...
OpenAI vient d’annoncer une mise à jour pour ChatGPT, rendant son mode vocal beaucoup plus pratique au quotidien. Cela vient supprimer la...
Perplexity intensifie sa présence sur le marché du commerce en ligne à l’approche des fêtes de fin d’année...
Le Black Friday Week est officiellement lancée ! Comme chaque année à l’approche de Noël, les marchands en ligne et...
26 Nov. 2025 • 9:45
26 Nov. 2025 • 8:33
26 Nov. 2025 • 7:34
25 Nov. 2025 • 21:08