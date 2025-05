Dopé à l’IA, Alexa+ compte plus de 100 000 utilisateurs en phase de déploiement

Amazon vient de commencer le déploiement de son nouvel assistant vocal Alexa+, un service dopé par l’IA générative, auprès de plus de 100 000 utilisateurs. C’est une première étape dans la refonte de l’écosystème Alexa, même si ce chiffre reste encore (très) modeste par rapport aux 600 millions d’appareils compatibles Alexa actuellement en circulation. Andy Jassy, le CEO d’Amazon, a souligné qu’Alexa+ gagnerait de nouvelles fonctionnalités d’ici les prochains mois, sachant que certaines fonctionnalités promises, comme l’intégration d’apps ou la génération de contenu personnalisé, ne sont pas encore disponibles. Alexa+ offre des conversations plus naturelles et, à terme, pourra exécuter des tâches via des applications tierces, ce qui est une avancée significative par rapport aux assistants traditionnels aux réponses préprogrammées (comme Siri).

Malgré les quelques lacunes de cette première mouture, Jassy qualifié juge qu’Alexa+ est l’un des premiers agents IA orientés actions à destination du grand public… tout en admettant que cette technologie restait encore « primitive » et manque encore de précision. Amazon s’est fixé un objectif de 90 % de précision pour Nova Act, l’agent de navigation qui alimente Alexa+, contre un taux actuel estimé entre 30 % et 60 %. On notera que le déploiement d’Amazon semble progresser plus rapidement que celui de la nouvelle version de Siri boostée par Apple Intelligence, version qui a été retardée de plusieurs trimestres en raison de la complexité de son intégration aux outils et systèmes existants.