Alexa+ est disponible, mais de nombreuses fonctionnalités sont absentes

Il est actuellement de bon ton de gloser sur les retards d’Apple Intelligence et plus globalement sur les avanies d’Apple (pour rappel, cela fait tout de même 2 ans qu’Apple est le fabricant qui vend le plus de smartphones dans le monde), alors que la situation du californien n’est pas si différente dans les faits de celle de certains de ses concurrents. Amazon vient ainsi de livrer la première mouture d’Alexa+, et l’on constate que nombreuses fonctionnalités promises sont absentes au lancement. Si l’on en croit même documents internes examinés par The Washington Post, plusieurs fonctions comme la commande de repas via Grubhub, la reconnaissance des membres de la famille pour les rappels et la génération automatique d’histoires pour les enfants, sont retardés d’au moins deux mois.

D’autres fonctions attendues, telles que la recherche d’idées de cadeaux, la commande de courses ainsi qu’une version accessible via un navigateur, n’ont même pas de deadline. Amazon justifie ces retards par la nécessité d’atteindre ses standards de qualité avant la mise en service publique… un argument qui est un copié collé de celui d’Apple lors du report à 2026 des principales fonctions d’Apple Intelligence.

Malgré ces absences notables, Alexa+ propose déjà plusieurs fonctionnalités intéressantes, comme la commande d’un Uber, l’identification d’objets et la rédaction d’e-mails. Le service est inclus avec l’abonnement Amazon Prime, et les utilisateurs non-abonnés devront verser 20 dollars par mois pour accéder à l’IA. A noter enfin qu’Alexa + est uniquement disponible sur les gammes d’appareils Echo dotés d’un écran, soit les Echo Show 8, 10, 15 et 21. Le déploiement devrait s’étaler sur plusieurs semaines.