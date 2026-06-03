State of Play : God of War Laufey, Wolverine, Rayman… le résumé des annonces PS5

Sony a organisé son premier State of Play de 2026 avec la présentation de plusieurs jeux PlayStation 5, dont God of War Laufey, Marvel’s Wolverine, Rayman Legends Retold et plus encore. C’est l’occasion ici d’avoir un résumé de toutes les annonces des jeux PS5.
Il est bon de noter que plusieurs des jeux sortiront aussi sur Xbox Series X/S et PC selon les cas. Mais d’autres sont exclusifs à la PS5, dont God of War Laufey et Marvel’s Wolverine pour ne citer qu’eux.
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