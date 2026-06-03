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State of Play : God of War Laufey, Wolverine, Rayman… le résumé des annonces PS5

2 min.
3 Juin. 2026 • 9:01
0

Sony a organisé son premier State of Play de 2026 avec la présentation de plusieurs jeux PlayStation 5, dont God of War Laufey, Marvel’s Wolverine, Rayman Legends Retold et plus encore. C’est l’occasion ici d’avoir un résumé de toutes les annonces des jeux PS5.

God of War Laufey Faye

Le résumé des jeux présentés au State of Play 2026

God of War Laufey

Marvel’s Wolverine – sortie le 15 septembre 2026

Rayman Legends Retold – sortie le 1er octobre 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – sortie le 12 février 2027

Control Resonant – sortie le 24 septembre 2026

Dune: Awakening – sortie le 22 septembre 2026

MARVEL Tōkon: Fighting Souls – sortie le 6 août 2026

Bancho the Chef

Kemuri: Hunt the Unseen – sortie en 2027

The Lost Wild – sortie en 2027

Phantom Blade Zero – sortie le 29 octobre 2026

Dune: Awakening – sortie le 22 septembre 2026

Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered – sortie le 1er octobre 2026

No Rest for the Wicked – sortie en octobre 2026

Onimusha: Way of the Sword – sortie le 25 septembre 2026

Silent Hill: Townfall – sortie le 24 septembre 2026

Ace Combat 8: Wings of Theve – sortie le 2 octobre 2026

Stuntman: Hollywood

ILL – sortie en 2027

Marathon saison 2

Until Dawn 2 – sortie en 2027

Il est bon de noter que plusieurs des jeux sortiront aussi sur Xbox Series X/S et PC selon les cas. Mais d’autres sont exclusifs à la PS5, dont God of War Laufey et Marvel’s Wolverine pour ne citer qu’eux.

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