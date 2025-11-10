PlayStation annonce un nouveau State of Play pour cette semaine

Sony annonce la tenue d’un State of Play spécial qui sera diffusé ce mardi 11 novembre à 23 heures. D’une durée de plus de 40 minutes, cette conférence se distinguera par un format inédit et un focus particulier sur les jeux en provenance du Japon et du reste de l’Asie, laissant présager des annonces importantes.

Un State of Play spécial Japon

Contrairement à ses habitudes, PlayStation a décidé de confier la présentation de cet événement à un animateur. C’est le doubleur japonais Yuki Kaji qui tiendra ce rôle, une rupture avec le format des précédents State of Play. Ce choix signale la volonté de Sony de créer un rendez-vous entièrement tourné vers la mise en valeur de la créativité d’une région spécifique du monde du jeu vidéo, en l’occurrence le Japon.

Le programme promet des nouvelles sur les titres développés au Japon et en Asie, mais PlayStation a également évoqué « quelques autres mises à jour excitantes », ouvrant la porte à des surprises. Le précédent State of Play de septembre 2025, qui avait révélé la date de sortie de Saros et une bande-annonce pour Marvel’s Wolverine, a placé la barre haut en matière d’annonces.

À quoi s’attendre ?

Parmi les jeux les plus attendus, tous les regards sont tournés vers Marvel Tokon: Fighting Souls. Annoncé en juin dernier, ce jeu de combat est une collaboration entre le studio japonais Arc System Works, Marvel Games et Sony. Prévu pour 2026 sur PS5 et PC, il pourrait se dévoiler davantage durant cette conférence.

Les joueurs espèrent également enfin connaître la date de sortie de Phantom Blade Zero, un action-RPG de style wuxia très prometteur. D’autres spéculations mentionnent une possible apparition du MMO Horizon actuellement en développement chez le studio coréen NCSoft. La réponse sera donnée ce mardi soir.

Le State of Play spécial Japon sera à retrouver sur YouTube.