TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo PlayStation annonce un nouveau State of Play pour cette semaine
Jeux vidéo

PlayStation annonce un nouveau State of Play pour cette semaine

10 Nov. 2025 • 18:35
0

Sony annonce la tenue d’un State of Play spécial qui sera diffusé ce mardi 11 novembre à 23 heures. D’une durée de plus de 40 minutes, cette conférence se distinguera par un format inédit et un focus particulier sur les jeux en provenance du Japon et du reste de l’Asie, laissant présager des annonces importantes.

State of Play

Un State of Play spécial Japon

Contrairement à ses habitudes, PlayStation a décidé de confier la présentation de cet événement à un animateur. C’est le doubleur japonais Yuki Kaji qui tiendra ce rôle, une rupture avec le format des précédents State of Play. Ce choix signale la volonté de Sony de créer un rendez-vous entièrement tourné vers la mise en valeur de la créativité d’une région spécifique du monde du jeu vidéo, en l’occurrence le Japon.

Le programme promet des nouvelles sur les titres développés au Japon et en Asie, mais PlayStation a également évoqué « quelques autres mises à jour excitantes », ouvrant la porte à des surprises. Le précédent State of Play de septembre 2025, qui avait révélé la date de sortie de Saros et une bande-annonce pour Marvel’s Wolverine, a placé la barre haut en matière d’annonces.

À quoi s’attendre ?

Parmi les jeux les plus attendus, tous les regards sont tournés vers Marvel Tokon: Fighting Souls. Annoncé en juin dernier, ce jeu de combat est une collaboration entre le studio japonais Arc System Works, Marvel Games et Sony. Prévu pour 2026 sur PS5 et PC, il pourrait se dévoiler davantage durant cette conférence.

Les joueurs espèrent également enfin connaître la date de sortie de Phantom Blade Zero, un action-RPG de style wuxia très prometteur. D’autres spéculations mentionnent une possible apparition du MMO Horizon actuellement en développement chez le studio coréen NCSoft. La réponse sera donnée ce mardi soir.

Le State of Play spécial Japon sera à retrouver sur YouTube.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

007 First Light Jeu James Bond Jeux vidéo

007 First Light : James Bond sera la star du prochain State of Play de PlayStation

State of Play Jeux vidéo

Un nouveau State of Play annoncé pour les jeux PS5

State of Play Jeux vidéo

Sony annonce un State of Play pour demain avec des jeux PS5

Tides-of-Annihilation Jeux vidéo

State of Play : Tides of Annihilation illumine la conférence PlayStation

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

overcooked

Overcooked : le jeu coopératif culte pourrait devenir une émission de télé-réalité culinaire sur Netflix

10 Nov. 2025 • 19:37
0 Internet

Le célèbre jeu vidéo Overcooked, connu pour ses parties multijoueurs chaotiques et hilarantes, s’apprête à passer...

Claude Anthropic Logo

Anthropic (Claude IA) s’installe en France avec des bureaux à Paris

10 Nov. 2025 • 19:31
0 Hors-Sujet

Anthropic, la start-up à l’origine du chatbot d’intelligence artificielle Claude, a annoncé l’ouverture de nouveaux...

James Watson

James Watson s’est éteint : la science perd l’un des pères de l’ADN

10 Nov. 2025 • 17:55
0 Science

James D. Watson, co-découvreur de la structure en double hélice de l’ADN qui a révolutionné la biologie moderne, est...

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Le Royaume-Uni investit pour mettre à jour vers Windows 10… au moment où Microsoft l’abandonne

10 Nov. 2025 • 16:50
0 Actu OS

Le département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) au Royaume-Uni vient de finaliser une vaste...

insectes

Des insectes au menu : l’ESA explore une nouvelle source de protéines pour les missions spatiales de longue durée

10 Nov. 2025 • 15:43
1 Science

Bien avant que les humains n’atteignent l’orbite, les insectes avaient déjà conquis l’espace. Aujourd’hui, ces...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Votre Apple Watch change automatiquement le volume avec watchOS 26

Votre Apple Watch change automatiquement le volume avec watchOS 26

10 Nov. 2025 • 20:00

image de l'article Apple TV annonce La Décision, sa nouvelle série française

Apple TV annonce La Décision, sa nouvelle série française

10 Nov. 2025 • 19:19

image de l'article Resident Evil : le spin-off mobile prend date sur iOS

Resident Evil : le spin-off mobile prend date sur iOS

10 Nov. 2025 • 19:18

image de l'article Les fonctions IA d’Apple pour 2026 : nouveau Siri, Santé+ et recherche Web

Les fonctions IA d’Apple pour 2026 : nouveau Siri, Santé+ et recherche Web

10 Nov. 2025 • 18:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site