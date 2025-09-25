Marvel’s Wolverine : premier trailer pour l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games

Insomniac Games a frappé fort lors du State of Play de ce jeudi 24 septembre 2025 en dévoilant Marvel’s Wolverine dans le segment final de la conférence. Forcément très attendu depuis son premier teaser en 2021, le titre confirme son ambition d’être la nouvelle référence du jeu de superhéros action-aventure. La nouvelle vidéo met en scène des lieux emblématiques liés au mutant, de la forêt canadienne au Japon en passant par Madripoor et le quartier sombre de Low Town.

Un héros complexe et des affrontements brutaux

Une vidéo des coulisses du développement permet en outre d’en apprendre davantage sur l’approche créative du studio. Les développeurs décrivent Logan comme un personnage tourmenté, imprévisible et marqué par ses pertes de mémoire. Ce dernier est incarné par l’acteur australien Liam McIntyre, connu pour son rôle dans Spartacus. Les affrontements s’annoncent particulièrement intenses, avec nombre d’effets des effets visuels sanglants qui renforcent la brutalité du héros. La réalisation graphique est de haut niveau, même si l’on a déjà vu mieux sur cette génération (Death Stranding 2, Hellblade 2 notamment). A noter aussi que Omega Red et Mystique font partie des personnages déjà confirmés, ce qui laisse entrevoir une belle galerie d’adversaires familiers. Sans surprise, le jeu est développé en collaboration avec Marvel Games et Sony Interactive Entertainment,

Un futur blockbuster pour la PS5

Exclusif à la PlayStation 5, Marvel’s Wolverine est prévu pour l’automne 2026, sans autre précision de date. Les fans devront patienter jusqu’au printemps 2026 pour découvrir de nouvelles informations sur ce qui s’annonce déjà comme l’un des titres majeurs de la console.

