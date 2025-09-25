TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Marvel’s Wolverine : premier trailer pour l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games
Jeux vidéo

Marvel’s Wolverine : premier trailer pour l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games

25 Sep. 2025 • 9:18
0

Insomniac Games a frappé fort lors du State of Play de ce jeudi 24 septembre 2025 en dévoilant Marvel’s Wolverine dans le segment final de la conférence. Forcément très attendu depuis son premier teaser en 2021, le titre confirme son ambition d’être la nouvelle référence du jeu de superhéros action-aventure. La nouvelle vidéo met en scène des lieux emblématiques liés au mutant, de la forêt canadienne au Japon en passant par Madripoor et le quartier sombre de Low Town.

Un héros complexe et des affrontements brutaux

Une vidéo des coulisses du développement permet en outre d’en apprendre davantage sur l’approche créative du studio. Les développeurs décrivent Logan comme un personnage tourmenté, imprévisible et marqué par ses pertes de mémoire. Ce dernier est incarné par l’acteur australien Liam McIntyre, connu pour son rôle dans Spartacus. Les affrontements s’annoncent particulièrement intenses, avec nombre d’effets  des effets visuels sanglants qui renforcent la brutalité du héros. La réalisation graphique est de haut niveau, même si l’on a déjà vu mieux sur cette génération (Death Stranding 2, Hellblade 2 notamment). A noter aussi que Omega Red et Mystique font partie des personnages déjà confirmés, ce qui laisse entrevoir une belle galerie d’adversaires familiers. Sans surprise, le jeu est développé en collaboration avec Marvel Games et Sony Interactive Entertainment,

Un futur blockbuster pour la PS5

Exclusif à la PlayStation 5, Marvel’s Wolverine est prévu pour l’automne 2026, sans autre précision de date. Les fans devront patienter jusqu’au printemps 2026 pour découvrir de nouvelles informations sur ce qui s’annonce déjà comme l’un des titres majeurs de la console.

« `

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Battlemarked Jeux vidéo

Resolution Games annonce un jeu VR basé sur la franchise Donjons et Dragons (trailer)

Blood Message Jeux vidéo

Blood Message : NetEase Games dévoile un jeu d’aventure-action ultra spectaculaire (trailer)

Dispatch Jeux vidéo

Dispatch : AdHoc Studio sublime la formule de Telltale Games pour un jeu d’aventure et de Super-héros (trailer)

Marvel Rivals Jeux vidéo

Marvel Rivals : un trailer pour le concurrent d’Overwatch

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Pulse elevate

Pulse Elevate : Sony dévoile des enceintes sans fil pour les gamers… et les autres

25 Sep. 2025 • 9:57
0 Matériel

Sony Interactive Entertainment s’aventure pour la première fois dans le segment des enceintes sans fil de bureau avec sa nouvelle gamme Pulse...

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm dévoile la nouvelle puce des smartphones haut de gamme

25 Sep. 2025 • 9:56
0 Mobiles / Tablettes

Qualcomm a officiellement dévoilé le Snapdragon 8 Elite Gen 5, un processeur conçu pour équiper la prochaine vague de...

Bouygues Telecom Logo

Piratage de Bouygues Telecom : vous pouvez vérifier si vous êtes concerné

24 Sep. 2025 • 22:28
4 Mobiles / Tablettes

Bouygues Telecom a fait l’objet d’un gros piratage pendant l’été, au point que les données personnelles de millions...

Logo Android

Android pour PC est « incroyable », assure le patron de Qualcomm

24 Sep. 2025 • 20:25
0 Actu OS

Lors du Snapdragon Summit 2025, des dirigeants de Google et Qualcomm ont détaillé le projet d’unifier les expériences Android...

Niantivc spatial Kojima

Hideo Kojima s’allie à Niantic Spatial pour un mystérieux projet AR

24 Sep. 2025 • 19:53
1 Jeux vidéo

Hideo Kojima, créateur légendaire des jeux Metal Gear et Death Stranding, a dévoilé une collaboration pour le moins inattendue...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple dévoile SimpleFold, une IA « légère » et prédictive pour les protéines

Apple dévoile SimpleFold, une IA « légère » et prédictive pour les protéines

25 Sep. 2025 • 10:15

image de l'article Apple réclame la fin du DMA et explique le bridage des iPhone en Europe

Apple réclame la fin du DMA et explique le bridage des iPhone en Europe

25 Sep. 2025 • 8:50

image de l'article Intel discute avec Apple pour espérer un investissement de sa part

Intel discute avec Apple pour espérer un investissement de sa part

24 Sep. 2025 • 22:13

image de l'article iPhone 17 Pro et rayures : Apple répond aux inquiétudes sur la durabilité

iPhone 17 Pro et rayures : Apple répond aux inquiétudes sur la durabilité

24 Sep. 2025 • 19:44

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site