Blood Message : NetEase Games dévoile un jeu d’aventure-action ultra spectaculaire (trailer)

Mais que vient-il de se passer ? Sans crier gare, l’éditeur NetEase Games a dévoilé le premier trailer de Blood Message, un jeu d’aventure-action ultra spectaculaire (et c’est peu de le dire). Développé par le studio chinois 24 Entertainment Lin’an (lui-même une filiale de filiale de Thunderfire Games), Blood Message s’annonce comme un pur jeu narratif jouable en solo, à contrario au passage de 90% de la production habituelle de NetEase Games ! Ce qui frappe de prime abord, c’est le niveau extrêmement élevé de la réalisation d’ensemble, pas seulement d’ailleurs le rendu global via le moteur Unreal Engine 5, mais aussi la modélisation des personnages, les mouvements des corps et des visages, le réalisme et la violence des séquences de combat, etc.

L’histoire se déroule durant la dynastie Tang : un messager sans nom et son jeune fils doivent absolument livrer un message jusqu’à Chang’an alors que la région est en pleine guerre. Les décors sont variés tout autant que les situations de jeu, mais il n’est pas question d’open world ici. Le jeu s’annonce très linéaire, à l’instar d’un Hellblade 2 par exemple. Tout cela est évidemment très prometteur même s’il faudra voir que ce vaut réellement le gameplay, le trailer fourmillant principalement de séquences cinématiques ou peu interactives (hormis les combats). A ce stade, on ne sait pas sur quelle machine tournera le jeu, ni même évidemment quand il sera disponible.