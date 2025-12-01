TENDANCES
Science

Mission ExoMars : la Nasa confirme le lancement du rover Rosalind Franklin en 2028

1 Déc. 2025 • 9:50
0

Après plusieurs années d’incertitudes, le rover européen Rosalind Franklin reprend officiellement le chemin de Mars. L’Agence spatiale européenne (ESA) a confirmé que la Nasa assurera le lancement de cette mission emblématique en 2028, offrant ainsi au programme ExoMars une seconde vie après la rupture du partenariat avec la Russie en 2022. « Le soutien américain permet de remettre la mission sur orbite », a déclaré Joseph Aschbacher, directeur général de l’ESA.

Un rover taillé pour la recherche de traces de vie

Conçu pour détecter d’éventuelles biosignatures, Rosalind Franklin se distingue par ses capacités inédites. Le rover pourra en effet forer le sol martien jusqu’à deux mètres de profondeur — une première — afin d’atteindre des zones protégées des radiations, où des molécules organiques pourraient avoir été préservées. Le rover embarque également un radar à pénétration de sol capable d’imager les couches souterraines jusqu’à trois mètres, ainsi que le spectromètre de masse MOMA dédié à l’analyse in situ d’échantillons organiques.

Un soutien technique essentiel de la Nasa

En remplacement de l’infrastructure russe initialement prévue, la Nasa fournira également un système de chauffage à radio-isotopes, indispensable pour survivre aux nuits martiennes glaciales, ainsi qu’un lanceur et des éléments clés pour l’atterrissage. Pour rappel, le vol était à l’origine prévu à bord d’une fusée Proton avant la suspension de toute coopération avec l’agence russe Roscosmos.

Un départ en 2028, une arrivée en 2030

Si le calendrier actuel se confirme, Rosalind Franklin décollera en 2028 et atteindra Mars en 2030. L’Europe espère ainsi rejoindre la courte liste des acteurs capables de déployer un rover opérationnel sur la surface martienne. Une perspective qui redonne un sacré souffle d’enthousiasme aux ambitions spatiales européennes !

SOURCEFutura-Sciences

Signaler une erreur dans le texte

