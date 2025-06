Sony annonce un State of Play pour demain avec des jeux PS5

Sony annonce la tenue d’un State of Play pour le 4 juin qui aura lieu à 23 heures (heure française). Ce sera l’occasion d’avoir des informations sur plusieurs jeux prévus sur PlayStation 5.

Un State of Play pour le 4 juin

« Visionnez en direct pour découvrir des infos et des mises à jour au sujet de titres indispensables disponibles prochainement sur PS5. Le show braquera les projecteurs sur une sélection de grands jeux développés par des créateurs à travers le monde », indique Sony.

Il n’y a pas d’informations sur les jeux qui seront présentés. En revanche, Sony fait savoir que son nouveau State of Play aura une durée de 40 minutes. On peut donc s’attendre à la présentation de nombreux jeux. Ce sera à découvrir sur la chaîne YouTube de PlayStation ou sur Twitch.

Le précédent State of Play de Sony a été diffusé en février et a été l’occasion de voir des jeux tels que Shinobi : Art of Vengeance, Metal Gear Solid Delta : Snake Eater et Sonic Racing : CrossWorlds. Le State of Play de demain pourrait nous donner des informations sur d’autres titres révélés lors du rendez-vous de février, notamment Saros de Housemarque, et sur des titres à venir comme Death Stranding 2 : On the Beach, Marathon et Ghost of Yotei.

D’autre part, on attend toujours des informations complémentaires sur les jeux Wolverine d’Insomniac Games, Intergalactic : The Heretic Prophet de Naughty Dog et Fairgames de Haven Studios, qui sont donc également des candidats possibles. Du côté des développeurs tiers, on peut également s’attendre des détails sur le prochain Final Fantasy 7 Remake et Kingdom Hearts 4 de Square Enix, ainsi que sur Pragmata et le prochain Resident Evil de Capcom.