TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires #Cyber Monday AliExpress : les meilleures offres high-tech du jour
Promos et Bonnes Affaires

#Cyber Monday AliExpress : les meilleures offres high-tech du jour

1 Déc. 2025 • 7:37
0

Cyber Monday sur AliExpress : dernière ligne droite pour compléter le panier avec des remises agressives sur le high-tech, la maison et la mobilité. Les stocks tournent vite et les prix bougent au gré des ventes flash ; ajoute tes articles au panier pour verrouiller le tarif, puis valide quand la combinaison remises vendeurs + codes + moyens de paiement est la plus avantageuse.

Avant de payer, vérifie l’entrepôt (UE/FR conseillé pour des délais plus courts), la politique de retour et la note du vendeur. Fais un test de panier : compare le total avec et sans code, et assure-toi que le montant atteint bien le seuil du code le plus intéressant.

Aura Waldencybermonday Aliexpress

 

Codes panier (toutes catégories)

Du 20 novembre 2025 à 00:00 au 28 novembre 2025 à 23:59 (heure de Paris).

  • 2€ dès 10€ : FRBF02
  • 3€ dès 18€ : FRBF03
  • 4€ dès 26€ : FRBF04
  • 9€ dès 59€ : FRBF09
  • 15€ dès 89€ : FRBF15
  • 18€ dès 99€ : FRBF18
  • 20€ dès 139€ : FRBF20
  • 30€ dès 209€ : FRBF30
  • 40€ dès 279€ : FRBF40
  • 60€ dès 369€ : FRBF60
  • 70€ dès 499€ : FRBF70
  • 150€ dès 999€ : FRBF150

Choisissez toujours le coupon dont le palier est immédiatement inférieur ou égal au total du panier.

Bonus PayPal (cumulables si éligibles)

  • -20 € dès 199 €
  • -33 € dès 299 €
  • Paiement en 4x PayPal possible selon éligibilité.

Offres valables du 20/11/2025 00:00 au 28/11/2025 23:59. Codes universels : FRBF03, FRBF04, FRBF09, FRBF15, FRBF20, FRBF30, FRBF40, FRBF60, FRBF70.

Promos en cours

Smartphones

Tablettes

TV & Home Cinéma

Mini PC & Ordinateurs

Processeurs

Trottinettes & Mobilité

Aspirateurs & Entretien

Électronique grand public

Maison & Jardin

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

cyberMonday Promos

[#CyberMonday] De nombreuses promotions sur les produits électroniques : smartphones, TV, ordinateurs, SSD, accessoires,…

1 Déc. 2025 • 12:01
0
M64

ModRetro dévoile la M64, sa console hommage à la Nintendo 64

1 Déc. 2025 • 11:15
0 Jeux vidéo

ModRetro, grand spécialiste du rétro-gaming, a dévoilé la M64, une console pensée comme une...

Rover ExoMars 1

Mission ExoMars : la Nasa confirme le lancement du rover Rosalind Franklin en 2028

1 Déc. 2025 • 9:50
0 Science

Après plusieurs années d’incertitudes, le rover européen Rosalind Franklin reprend officiellement le chemin de Mars....

ChatGPT Logo Icone Application iPhone

ChatGPT va afficher des publicités, OpenAI prépare le terrain

1 Déc. 2025 • 8:38
0 Internet

ChatGPT, jusqu’ici totalement dépourvu de publicités même dans sa version gratuite, va changer. Des tests menés par...

Black Friday Promos

[FIN H-3 – Prolongation J+2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

30 Nov. 2025 • 21:00
1

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPad Pro M5 : vers un moniteur Studio Display 120 Hz dès 2026 ?

iPad Pro M5 : vers un moniteur Studio Display 120 Hz dès 2026 ?

1 Dec. 2025 • 9:45

image de l'article L’Inde oblige Apple à préinstaller une application de cybersécurité sur iPhone

L’Inde oblige Apple à préinstaller une application de cybersécurité sur iPhone

1 Dec. 2025 • 8:05

image de l'article Black Friday/Cyber Monday 2025 : dernier jour pour l’offre d’Apple

Black Friday/Cyber Monday 2025 : dernier jour pour l’offre d’Apple

1 Dec. 2025 • 7:23

image de l'article [FIN H-3 -Prolongation J+2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

[FIN H-3 -Prolongation J+2] #BlackFriday : Des centaines de promos sur les produits High-Tech : smartphones, produits connectés, stockage, TV, électroménager, …

30 Nov. 2025 • 21:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site