Cyber Monday AliExpress : les meilleures offres high-tech du jour

Cyber Monday sur AliExpress : dernière ligne droite pour compléter le panier avec des remises agressives sur le high-tech, la maison et la mobilité. Les stocks tournent vite et les prix bougent au gré des ventes flash ; ajoute tes articles au panier pour verrouiller le tarif, puis valide quand la combinaison remises vendeurs + codes + moyens de paiement est la plus avantageuse.

Avant de payer, vérifie l’entrepôt (UE/FR conseillé pour des délais plus courts), la politique de retour et la note du vendeur. Fais un test de panier : compare le total avec et sans code, et assure-toi que le montant atteint bien le seuil du code le plus intéressant.

Codes panier (toutes catégories)

Du 20 novembre 2025 à 00:00 au 28 novembre 2025 à 23:59 (heure de Paris).

2€ dès 10€ : FRBF02

3€ dès 18€ : FRBF03

4€ dès 26€ : FRBF04

9€ dès 59€ : FRBF09

15€ dès 89€ : FRBF15

18€ dès 99€ : FRBF18

20€ dès 139€ : FRBF20

30€ dès 209€ : FRBF30

40€ dès 279€ : FRBF40

60€ dès 369€ : FRBF60

70€ dès 499€ : FRBF70

150€ dès 999€ : FRBF150

Choisissez toujours le coupon dont le palier est immédiatement inférieur ou égal au total du panier.

Bonus PayPal (cumulables si éligibles)

-20 € dès 199 €

dès 199 € -33 € dès 299 €

dès 299 € Paiement en 4x PayPal possible selon éligibilité.

Offres valables du 20/11/2025 00:00 au 28/11/2025 23:59. Codes universels : FRBF03, FRBF04, FRBF09, FRBF15, FRBF20, FRBF30, FRBF40, FRBF60, FRBF70.

