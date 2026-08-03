Un robot humanoïde s’effondre en pleine démonstration de la plateforme Qualcomm Dragonwing IQ10

Qualcomm et Neura Robotics ont vécu une démonstration particulièrement délicate au Computex 2026. Le robot humanoïde 4NE-1, venu présenter la plateforme Dragonwing IQ10 sur scène à Taipei, s’est brusquement effondré avant d’être recouvert puis transporté hors de la salle par plusieurs techniciens.

Une chute provoquée par un problème de communication

La séquence montre l’humanoïde avancer lentement avec un plateau portant le système Dragonwing IQ10. Quelques secondes après la remise du matériel au présentateur, la machine perd son équilibre et tombe lourdement, tandis que l’intervention du personnel se déroule sous les yeux du public.

Qualcomm attribue l’incident à une brève défaillance de communication ayant déclenché un arrêt contrôlé. « Les démonstrations en direct comportent des risques », explique l’entreprise, qui affirme que le robot a exécuté une procédure de chute sécurisée afin de protéger son environnement. La scène rappelle l’effondrement du robot russe AIdol lors de sa première apparition publique.

Une plateforme annoncée à 700 TOPS

Le 4NE-1 de Neura Robotics servait de vitrine à la plateforme Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design. Qualcomm promet jusqu’à 700 TOPS de puissance pour traiter localement la perception, la planification et le raisonnement. Le système prend également en charge plusieurs caméras, des LiDAR et différents capteurs de mouvement.

Cette architecture doit aider les constructeurs à faire passer leurs machines du prototype à la production. Elle se positionne face à Nvidia et son modèle GR00T N1, ainsi qu’aux robots humanoïdes de Figure AI testés sur des tâches logistiques prolongées.

La fiabilité reste le véritable test

L’incident ne prouve pas à lui seul l’échec de la plateforme, puisque les mécanismes de sécurité semblent avoir limité les conséquences de la panne, mais rappelle toutefois l’écart persistant entre des performances impressionnantes sur le papier et la robustesse exigée dans le monde réel. Pour convaincre les industriels, les humanoïdes devront désormais démontrer leur endurance lors d’opérations longues, autonomes et reproductibles.