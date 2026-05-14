Figure AI montre ses robots Frank et Gary en plein tri de colis, sans aucune pause ni fatigue (livestream)

Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que Figure AI ne montre des points d’étape de ses robots humanoïdes. Après l’impressionnante visite guidée, le pliage de lit, et l’annonce de la production de milliers de robots dès cette année, la startup américaine nous dévoile cette fois les capacités de ses robots en situation de travail : deux de ses robots (de génération Figure 03), surnommés Frank et Gary, trient des des colis pendant de longues heures, sans aucune pause si ce n’est pour se recharger, et évidemment sans aucune baisse visible de rythme. Le stream est toujours en cours au moment d’écrire cet article (déjà plus de 24 heures en direct)

Un livestream pour montrer le travail en conditions réelles

La démonstration particulièrement impressionnante : les robots se saisissent avec dextérité de colis souples et de cartons, puis les orientent de façon à toujours orienter l’étiquette vers le cas (sur le tapis roulant donc). Malgré la répétitivité des gestes, on comprend instantanément qu’il ne faudra pas attendre un demi-siècle (et sans doute moins d’une décennie) avant que ce type de robots ne s’invitent sur des chaines de montage. La procédure reste pourtant complexe pour une machine : le robot doit en effet identifier l’objet, adapter la prise, gérer des formes variables et maintenir une cadence stable.

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Le flux en direct donne une impression presque hypnotique, et surtout va bien au delà de la vidéo promotionnelle soigneusement montée : Frank et Gary auraient déjà traité plus de 30 000 colis, ce qui prouve l’endurance de ces machines au delà même de leur capacité à opérer leurs tâches (presque) sans erreurs. Le fil de chat qui accompagne ce stream vaut à lui seul le coup d’œil : geeks et nerds rivalisent d’humour et de réflexions décalées pour saluer l’exploit technologique.

Les entrepôts comme premier terrain de conquête

Un test grandeur nature pour la robotique humanoïde

Figure AI vise clairement les environnements logistiques, où les tâches sont nombreuses, répétitives et parfois difficiles à pourvoir. Les robots humanoïdes y présentent un avantage immédiat, en étant en capacité d’occuper postes conçus pour les humains, sans nécessiter une refonte complète de l’infrastructure. A noter que Franck et Gary tournent sous le système Helix 02, qui gère à la fois les décisions du robot ainsi que ses mouvements. Il n’y a plus ici de désynchronisation entre l’IA et le système qui gère les membres du robot : le système est conçu pour que le robot fasse ses choix en toute autonomie et en fonction de ses possibilités mécaniques propres.

Cette démonstration spectaculaire soulève toutefois de graves questions sociales : des machines capables de travailler des heures sans fatigue, qui vont donc améliorer la productivité, ont de quoi susciter des inquiétudes sur l’automatisation des emplois peu qualifiés. Et au vu des capacités déjà remarquables des robots de Figure AI, on voit mal en fait quel métier manuel (hormis peut-être les métiers d’artisanat) pourra échapper à l’avenir à ces machines.