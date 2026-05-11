TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Stupéfiant : Figure AI montre deux ses robots humanoïdes en train de faire un lit en toute autonomie
Science

Stupéfiant : Figure AI montre deux ses robots humanoïdes en train de faire un lit en toute autonomie

2 min.
11 Mai. 2026 • 9:45
7

Figure AI vient de publier une nouvelle démonstration (très) impressionnante de ses robots humanoïdes. Dans une vidéo tournée en vitesse réelle, deux modèles F.03 équipés du système Helix-02 rangent une chambre et refont un lit en moins de deux minutes, le tout sans télécommande à distance ni intervention humaine pendant l’exécution.

Deux robots qui coopèrent dans un espace domestique

La scène paraît simple, mais elle concentre plusieurs défis majeurs de la robotique domestique. Les deux robots ouvrent une porte, suspendent un vêtement, rangent un casque audio, ferment un ordinateur portable, déplacent une chaise, jettent des déchets puis coordonnent leurs gestes pour tirer et lisser une couette.

Figure AI insiste sur un point essentiel : les machines n’utilisent pas de planificateur central ni de communication explicite entre elles. Chaque robot observe les mouvements de l’autre et ajuste son comportement en temps réel à partir de signaux visuels, comme le ferait un partenaire humain dans une tâche partagée.

Helix-02 veut passer du laboratoire à la maison

La manipulation du linge reste un vrai test

Faire un lit est particulièrement difficile pour un robot. Une couette se plie, se froisse, glisse et change constamment de forme. Contrairement à une pièce rigide sur une chaîne de montage, elle impose une compréhension fine du mouvement, de la force et de la coordination à deux.

Selon Figure AI, cette démonstration repose sur une procédure Vision-Language-Action apprise par les robots, enrichie avec de nouvelles données, sans aucune modification de l’algorithme central. L’entreprise affirme que Helix-02 peut ainsi intégrer de nouvelles compétences, de l’ouverture de portes à la manipulation d’objets souples.

Cette vidéo ne signifie pas que les robots ménagers autonomes sont encore prêts à envahir nos foyers, mais force est de reconnaitre que l’objectif d’un robot domestique, capable réellement d’assurer des tâches d’entretien et de ménage au quotidien, semble désormais inéluctable à terme.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

UBTECH Science

La Chine déploie des robots humanoïdes à sa frontière avec le Vietnam

Unitree robot gold medal Science

Unitree domine largement les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes

Unitree robot gala Science

Nouvel An chinois : les robots humanoïdes de Unitree enflamment le gala de la CCTV

UBTECH Science

UBTECH dévoile son impressionnante « armée » de robots humanoïdes prêts pour la livraison

7 commentaires pour cet article :

  • Nonobstant
    11 Mai. 2026 • 10:19
    Je vois rien d’exceptionnel… ils sont programmés pour dans un environnement contrôlé… commande ouvre la porte, cmd ferme le pc, ouvre la poubelle, étend la couette… ils m’impressionneront le jour où ils feront mon linge, ma vaisselle, ma cuisine et mes sols 🤣
    • Nonobstant
      11 Mai. 2026 • 10:21
      Et qu’ils trouveront mes chaussettes éparpillés entre celles qui sèchent sur le radiateur, les autres dans le balcon et les autres dans le tiroir. La je serais stupéfait 🤩
    • Frederic L.
      11 Mai. 2026 • 15:26
      Justement non, ils ne sont pas programmés pour ces tâches. Ils s’adaptent aux situations rencontrées en collaborant pour y parvenir s’il le faut. Ce ne sont pas des automates mais des robots.
  • Tullo
    11 Mai. 2026 • 10:51
    Super le chômage à de l’avenir bravo Y vont aussi faire article sur eux. Formidable
  • Lehulk
    11 Mai. 2026 • 11:03
    Je travaillait a cette vitesse quand j ai été viré 🤣

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xbox Game Pass Discord Nitro

Le Xbox Game Pass Starter Edition est maintenant offert avec Discord Nitro

11 Mai. 2026 • 16:21
0 Jeux vidéo

Discord cherche à donner une nouvelle dimension à son abonnement Nitro avec le lancement des Nitro Rewards (récompenses Nitro), ce...

Forza Horizon 6 Japon

Forza Horizon 6 fuite avant sa sortie : le jeu Xbox est déjà disponible en ligne sur PC !

11 Mai. 2026 • 15:24
0 Jeux vidéo

C’est LA boulette, et à un bien mauvais timing pour Microsoft et Playground Games. À une semaine de son lancement officiel, Forza...

Intelligence artificielle

L’Europe va interdire la génération de fausses images sexuelles par IA

11 Mai. 2026 • 14:10
0 Internet

Les États membres et le Parlement européen ont trouvé un accord pour interdire aux outils d’intelligence artificielle de...

Matrix 4 Resurrections

Matrix Resurrections : Warner Bros. obtient 57 millions de dollars après son conflit avec Village Roadshow

11 Mai. 2026 • 12:40
0 Business

Le long feuilleton judiciaire autour de Matrix Resurrections touche à sa fin. Village Roadshow, coproducteur historique de plusieurs grands films...

2001 ODE 1

Anthropic accuse les récits d’IA « maléfiques » d’avoir influencé son modèle Claude

11 Mai. 2026 • 11:15
0 Science

Anthropic apporte une nouvelle explication à l’un des épisodes les plus troublants de ses tests de sécurité....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le Mac est le meilleur choix pour les étudiants, selon la nouvelle pub d’Apple

Le Mac est le meilleur choix pour les étudiants, selon la nouvelle pub d’Apple

11 May. 2026 • 15:53

image de l'article Apple Watch : pas de Touch ID, Apple préfère l’autonomie et la santé

Apple Watch : pas de Touch ID, Apple préfère l’autonomie et la santé

11 May. 2026 • 14:58

image de l'article Apple Watch : Apple cible les étudiants pour renforcer son écosystème face aux marques locales

Apple Watch : Apple cible les étudiants pour renforcer son écosystème face aux marques locales

11 May. 2026 • 13:20

image de l'article AAPL : Wedbush relève son objectif de cours à 400 dollars !

AAPL : Wedbush relève son objectif de cours à 400 dollars !

11 May. 2026 • 12:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site