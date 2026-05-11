Stupéfiant : Figure AI montre deux ses robots humanoïdes en train de faire un lit en toute autonomie

Figure AI vient de publier une nouvelle démonstration (très) impressionnante de ses robots humanoïdes. Dans une vidéo tournée en vitesse réelle, deux modèles F.03 équipés du système Helix-02 rangent une chambre et refont un lit en moins de deux minutes, le tout sans télécommande à distance ni intervention humaine pendant l’exécution.

Deux robots qui coopèrent dans un espace domestique

La scène paraît simple, mais elle concentre plusieurs défis majeurs de la robotique domestique. Les deux robots ouvrent une porte, suspendent un vêtement, rangent un casque audio, ferment un ordinateur portable, déplacent une chaise, jettent des déchets puis coordonnent leurs gestes pour tirer et lisser une couette.

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Figure AI insiste sur un point essentiel : les machines n’utilisent pas de planificateur central ni de communication explicite entre elles. Chaque robot observe les mouvements de l’autre et ajuste son comportement en temps réel à partir de signaux visuels, comme le ferait un partenaire humain dans une tâche partagée.

Helix-02 veut passer du laboratoire à la maison

La manipulation du linge reste un vrai test

Faire un lit est particulièrement difficile pour un robot. Une couette se plie, se froisse, glisse et change constamment de forme. Contrairement à une pièce rigide sur une chaîne de montage, elle impose une compréhension fine du mouvement, de la force et de la coordination à deux.

Selon Figure AI, cette démonstration repose sur une procédure Vision-Language-Action apprise par les robots, enrichie avec de nouvelles données, sans aucune modification de l’algorithme central. L’entreprise affirme que Helix-02 peut ainsi intégrer de nouvelles compétences, de l’ouverture de portes à la manipulation d’objets souples.

Cette vidéo ne signifie pas que les robots ménagers autonomes sont encore prêts à envahir nos foyers, mais force est de reconnaitre que l’objectif d’un robot domestique, capable réellement d’assurer des tâches d’entretien et de ménage au quotidien, semble désormais inéluctable à terme.