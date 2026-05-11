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Le Zendure PowerHub est disponible à la vente : un hub énergétique pour coordonner solaire, batteries et usages domestiques

6 min.
11 Mai. 2026 • 10:57
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Zendure complète sa gamme SolarFlow Mix avec PowerHub, une unité de contrôle destinée à centraliser la gestion de l’énergie dans l’habitat. Ce nouveau boîtier s’inscrit dans un marché en pleine structuration : celui des systèmes de gestion énergétique domestique, aussi appelés HEMS, qui visent à piloter plus finement la production solaire, le stockage sur batterie et les principaux postes de consommation d’un foyer.

Avec PowerHub, l’entreprise cherche à faire évoluer SolarFlow Mix au-delà d’une simple solution de batterie résidentielle. L’objectif annoncé est de relier plusieurs équipements — panneaux photovoltaïques, batteries, réseau électrique, alimentation de secours, pompe à chaleur, borne de recharge pour véhicule électrique ou encore objets connectés — au sein d’une même architecture de contrôle. Zendure avait déjà détaillé cette approche avec Enecsol dans une offre de gestion énergétique résidentielle autour de PowerHub et SolarFlow Mix.

Zendure PowerHub

Un boîtier central pour les installations solaires domestiques

Le lancement de PowerHub intervient alors que les équipements énergétiques résidentiels se multiplient. Les panneaux solaires en autoconsommation séduisent une partie croissante des particuliers, tandis que les batteries domestiques, les pompes à chaleur et les véhicules électriques ajoutent de nouveaux besoins de pilotage. Sans système centralisé, ces différents appareils peuvent fonctionner de manière relativement indépendante, avec un risque de sous-exploitation de l’énergie produite localement.

PowerHub entend répondre à cette complexité en orchestrant les flux d’énergie en temps réel. Concrètement, le système peut décider quand utiliser l’électricité solaire directement dans le logement, quand stocker le surplus dans une batterie ou quand solliciter le réseau. Zendure met aussi en avant la possibilité de coordonner plusieurs unités SolarFlow Mix, une gamme que la marque a récemment présentée avec trois solutions de stockage résidentiel pour l’autoconsommation.

Jusqu’à 150 kWh de stockage dans les configurations multi-unités

Selon les informations communiquées par Zendure, PowerHub permet de démarrer avec une configuration de stockage de 8 kWh et d’étendre la capacité jusqu’à 50 kWh par unité. En combinant plusieurs unités, la capacité totale pourrait atteindre 150 kWh. Ce niveau de stockage dépasse les besoins d’un simple usage d’appoint et vise plutôt des maisons individuelles bien équipées, des foyers multigénérationnels ou certains petits usages tertiaires.

Le constructeur indique également que PowerHub prend en charge jusqu’à 43 kW d’entrée photovoltaïque triphasée et jusqu’à 14 kW en monophasé. La sortie batterie peut atteindre 12 kW. Ces valeurs placent le produit dans une catégorie plus avancée que les solutions solaires plug-and-play d’entrée de gamme, même si les performances réelles dépendront de l’installation, des batteries associées, du dimensionnement solaire et des contraintes électriques du logement.

Recharge de voiture électrique, pompe à chaleur et maison connectée

Zendure présente PowerHub comme une passerelle ouverte vers différents équipements domestiques. Le système est annoncé compatible avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, des pompes à chaleur, des systèmes domotiques et des onduleurs tiers. Les standards SG-Ready, EEBus et VPP-Ready sont également mentionnés, ce qui montre une volonté d’intégration avec des écosystèmes énergétiques plus larges.

Parmi les usages mis en avant, PowerHub pourrait ajuster la recharge d’une voiture électrique selon la production solaire disponible. Le même principe pourrait s’appliquer à une pompe à chaleur, dont le fonctionnement peut être adapté lorsque le foyer produit un surplus d’énergie. Ce type d’automatisation devient un enjeu important pour les ménages équipés en photovoltaïque, car l’intérêt économique d’une installation dépend souvent de la capacité à consommer localement l’électricité produite au lieu de la réinjecter systématiquement sur le réseau.

Un contrôle local annoncé, sans dépendance obligatoire au cloud

Le communiqué insiste aussi sur la présence d’un HEMS local, conçu pour contrôler les flux d’énergie en temps réel sans dépendance permanente au cloud. Cette approche peut présenter plusieurs intérêts : une latence plus faible, une continuité de service en cas de connexion Internet instable et une meilleure maîtrise des données énergétiques du foyer. Zendure associe également PowerHub à ses technologies ZENKI AI et ZenWave, qui doivent contribuer à l’optimisation automatique de la gestion énergétique.

Comme souvent avec ce type d’annonce, il faudra toutefois attendre les premiers retours d’installation pour évaluer la simplicité réelle de configuration, la compatibilité avec les équipements tiers et la pertinence des automatismes proposés. Les systèmes HEMS peuvent être très efficaces lorsqu’ils sont bien intégrés, mais leur valeur dépend fortement de l’écosystème matériel déjà présent dans le logement.

Alimentation de secours et fonctions de sécurité

PowerHub intègre aussi une fonction d’alimentation de secours, avec une capacité de démarrage autonome, également appelée black start. Cette fonctionnalité peut permettre au système de redémarrer certains circuits ou équipements en cas de coupure, sous réserve que l’installation ait été prévue pour cet usage. Zendure mentionne également une protection RCBO intégrée et une mesure par transformateur de courant, deux éléments importants pour le suivi et la sécurité d’un système électrique résidentiel.

L’intérêt de ce type de solution est particulièrement visible dans les foyers qui cherchent à augmenter leur taux d’autoconsommation solaire, à lisser leurs pics de consommation ou à réduire leur dépendance au réseau. Elle peut aussi s’adresser aux utilisateurs déjà équipés de batteries SolarFlow Mix et souhaitant ajouter une couche de pilotage plus avancée.

Un programme de lancement limité en Europe

Pour accompagner le lancement, Zendure annonce un programme baptisé « European Elite 1,000 ». Les 1 000 premiers clients européens qui achèteront et installeront au moins deux unités de la série SolarFlow Mix (SolarFlow 4000 Mix Pro ou SolarFlow 4000 Mix AC+) pourront recevoir gratuitement un PowerHub. Les conditions précises de participation sont renvoyées vers le site officiel de la marque.

Le PowerHub est disponible à la vente dès aujourd’hui sur cette page en version monophasé à 719€ aou triphasé à 839€.

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